Gran Hermano 2026: Santiago del Moro desmintió un supuesto arreglo con Andrea del Boca y Manu

Gran Hermano 2026 vivió momento de tensión cuando desde el exterior se echó a rodar una versión sobre un supuesto fraude en cuanto a Andrea del Boca, y Manu Ibero, por lo que Santiago del Moro salió a aclarar esta versión.
El conductor de Telefe estalló en redes sociales tras los rumores que surgieron en un streaming donde aseguraron que estaba digitado quien ganará el juego. "Es un delirio", aseguró.
Gran Hermano 2026 vivió momento de tensión cuando desde el exterior se echó a rodar una versión sobre un supuesto fraude en cuanto a Andrea del Boca, y Manu Ibero, por lo que Santiago del Moro salió a aclarar esta versión.
Según aseguron en redes sociales, el exnovio de Zoe Bogach sería el ganador del reality y posteriormente protagonizaría una novela con Del Boca. "Es un delirio", remarcó el conductor de Telefe.
El enojo del mediático fue por lo que dijo Alejandro Castelo en el canala de Youtube de Jotax, sobre la existencia de un "pacto oculto", y de acuerdo con sus palabras, la protagonista de Andrea Celeste, Celeste y Perla Negra, habría acordado con la producción del programa el triunfo asegurado del influencer, de 25 años, uno de los participantes favoritos del ciclo.
El objetivo de los productores sería que la artista de telenovela y el estudiante de abogacía protagonizaran una ficicón en formato vertical, similar a la que grabó Wanda Nara con Maxi López llamada Triángulo Amoroso.
El último participante eliminado de Gran Hermano 2026 con un récord de votos negativos se llemó más del 80% de los votos del público: "Lo decidió la gente". Brian Sarmeinto quedó afuera de la casa por segunda vez en esta edición Generación Dorada, en un mano a mano con Zunino. El exfutbolista se llevó el 89,3% contra 10,7% de su contrincante del reality de Telefe.