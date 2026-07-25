Cuál fue el papel con el que Brad Pitt comenzó su carrera en Hollywood y apenas cobró 6.000 dólares Antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos del mundo, tuvo una oportunidad que cambió su destino en la meca del cine. Un papel secundario y un pequeño pago fueron suficientes para abrirle las puertas de la industria. Agregar C5N en









El papel que cambio la vida de Brad Pitt fue en la cinta Thelma & Louise, de gan impacto a nivel mundial.

Apenas cobró 6.000 dólares: la trayectoria de Brad Pitt tuvo un antes y un después con un pequeño rol que, aunque no le dejó una gran suma de dinero, lo convirtió en una de las nuevas caras de la escena cinematográfica. A comienzos de los años 90, el actor consiguió una oportunidad que marcaría su camino en la industria del cine, ¿cuál fue el papel con el que comenzó su carrera en Hollywood?

Antes de convertirse en una de las estrellas más importantes del mundo, la estrella cinematográfica atravesaba años difíciles en Los Ángeles. Había llegado a la ciudad en 1986 con el sueño de convertirse en actor, pero durante mucho tiempo solo consiguió trabajos pequeños y participaciones poco destacadas. Su gran oportunidad llegó en 1991 con una película dirigida por Ridley Scott que terminó transformándolo en una figura reconocida.

El film se convirtió en uno de los más destacados de comienzos de los años 90 y logró un gran impacto a nivel internacional. Dirigida por Ridley Scott no solo fue un éxito de taquilla, sino que también recibió importantes reconocimientos, entre ellos seis nominaciones a los premios Oscar y una estatuilla por Mejor Guion Original para Callie Khouri.

Este fue el papel que cambió la vida de Brad Pitt El papel que cambio la vida de Brad Pitt fue en la cinta Thelma & Louise que a pesar de ser breve, tuvo un enorme impacto en su carrera. Allí interpretó a J.D., un joven vaquero que comparte una noche con el personaje principal, interpretado por Geena Davis. Según recordó el propio actor, tuvo que presentarse varias veces al casting hasta conseguir quedarse con el personaje. Por su participación en la película, recibió apenas 6.000 dólares, una cifra muy pequeña comparada con los millones que llegaría a cobrar años después por sus grandes producciones.

Sin embargo, el actor siempre destacó que ese trabajo fue mucho más importante que el dinero recibido. Para él, aquella oportunidad significó su ingreso definitivo a las grandes ligas de Hollywood. Años más tarde, al recibir su primer premio Oscar en 2020 por "Érase una vez en Hollywood", Pitt recordó a Ridley Scott y Geena Davis como dos personas fundamentales en su trayectoria por haberle dado aquella primera puerta de entrada al universo audiovisual global.

Después de "Thelma & Louise", la trayectoria del actor estadounidense comenzó a despegar rápidamente y llegaron películas que consolidaron su fama internacional. Ese pequeño personaje, por el que cobró una suma modesta, se convirtió en el punto de partida de una de las historias de mayor éxito en el cine contemporáneo. Hoy, la estrella nacida en Oklahoma es considerada una de las más consagradas y emblemáticas surgidas en la década de los 90, con una filmografía que lo mantiene entre las grandes figuras de la meca del cine. Thelma y Louise