25 de julio de 2026 Inicio
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Este es el triple extra que recibe AUH de ANSES en agosto 2026

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo podrán acceder a pagos adicionales durante este mes. Conocé quiénes los reciben y cuáles son los requisitos.

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Los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán acceder en agosto a pagos adicionales

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán acceder en agosto a pagos adicionales

  • La AUH tendrá un aumento en agosto por la actualización de la movilidad.
  • Algunas familias cobrarán dos beneficios adicionales junto con la asignación.
  • La Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se acreditan de forma automática.
  • El calendario de pagos de ANSES comenzará durante la primera quincena de agosto.

Este es el triple extra que recibe AUH de ANSES en agosto 2026: los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán acceder en agosto a pagos adicionales que se acreditan junto con la prestación mensual. Conocé quiénes los reciben, cuáles son los montos vigentes y cuándo se depositan.

El organismo dio detalles de la AUH.
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Hasta el momento, la Prestación Alimentar mantiene los valores vigentes. Las familias con un hijo recibirán $72.250, aquellas con dos hijos percibirán $113.299, mientras que los hogares con tres o más hijos cobrarán $149.425. Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde los titulares perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad tendrá un monto bruto de $491.221,18 durante este mes.

Cuáles son los extras para AUH de ANSES en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,9% en todas sus prestaciones durante agosto de 2026, en línea con la actualización por movilidad. Como consecuencia, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán un aumento en sus haberes y, en muchos casos, también recibirán otros beneficios que complementan el ingreso mensual. Además del pago mensual de la AUH, miles de familias accederán de manera automática a otros dos programas sociales que buscan reforzar los ingresos destinados a la alimentación y al cuidado de los niños. Los beneficios son:

  • Tarjeta Alimentar.
  • Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Al combinar estos tres conceptos, algunos hogares podrán alcanzar ingresos considerablemente superiores al monto de la asignación.

Cuando cobrará AUH de ANSES en agosto 2026

Con el aumento del 1,9%, el monto bruto de la AUH asciende a $150.861,93 por cada hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud y la asistencia escolar.

De esta manera:

  • Monto bruto: $150.861,93.
  • Pago mensual (80%): $120.689,54.
  • Monto retenido (20%): $30.172,39.

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