El inesperado pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que generó gritos y una ola de reacciones La exparticipante sorprendió a todos durante la gala en vivo del popular reality. El divertido momento desató la euforia dentro de la casa más famosa del país. Agregar C5N en









El peculiar pedido de la exparticipante de Gran Hermano.

El ingreso de las exparticipantes a Gran Hermano Generación Dorada alteró por completo la convivencia en el reality y comenzó a encender los primeros chispazos sentimentales dentro de la casa. Atenta al evidente acercamiento entre Fabio y Juliana Díaz, Daniela Celis decidió tomar la iniciativa y realizarle una peculiar solicitud formal a la producción del programa.

El asunto salió a la luz durante la emisión del miércoles, cuando Santiago del Moro tomó contacto con la casa de forma virtual e indagó sobre los rumores: "Hubo un pedido también? A ver, ¿alguien se hace cargo del pedido que han hecho o no? ¿Pestañela qué dice?", indagó el conductor frente a la mirada atenta de todos los jugadores. La inquietud del presentador no tardó en capturar la atención de toda la audiencia.

Sin esquivar el tema, Daniela se atribuyó la iniciativa y explicó sus intenciones ante las cámaras: "Yo soy muy fan del amor, apuesto mucho a eso. Para mí no hay que quedarse con las ganas de hacer nada. La vida es una, la experiencia una. Y pedí una cena romántica para dos participantes de acá adentro, así la pasan súper bien, con cama roja". Con sus declaraciones dejó en claro que su único objetivo era acelerar el romance en el juego.

La propuesta desató un verdadero revuelo entre los hermanitos, quienes reaccionaron con gritos, aplausos y risas mientras apuntaban directamente contra Juliana, quien prefirió llamarse a silencio. Aprovechando el momento, Celis remató entre risas: "Bueno, si vos no podés, voy yo igual", cerrando un divertido cruce que encendió el clima en el juego. Así, la ex concursante volvió a posicionarse en el centro de la escena con su frescura habitual.

Cómo quedó la placa de Gran Hermano La 20° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada definió los nombres que integran la lista de candidatos a abandonar el juego en la semana 22 de competencia. Tras la votación combinada entre los concursantes y las visitas especiales, la nómina definitiva quedó conformada por Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.

La definición del armado estuvo fuertemente condicionada por la intervención de Steffany “Campanita” Pereira. En su rol de líder de la semana, además de contar con inmunidad propia, hizo uso de sus facultades para anular los votos emitidos por Tamara, Majluf, Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos, modificando sensiblemente la balanza dentro del confesionario. De cara al desenlace de esta instancia, el sistema de elección del público sufrirá una modificación clave en la dinámica de juego. Durante las primeras 24 horas la votación del espectador se mantendrá bajo la modalidad positiva, mientras que a partir de la noche del jueves 23 de julio la metodología pasará formalmente a ser de voto negativo para definir al próximo eliminado.