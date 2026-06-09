Dos participantes de Gran Hermano se dieron un apasionado beso tras la eliminación de Brian Sarmiento

La salida del exfutbolista desató una celebración viral dentro de la casa y tuvo efecto directo en la audiencia del reality.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena durante la noche del lunes 8 de junio, luego de una gala de eliminación cargada de tensión que terminó con la salida de Brian Sarmiento , quien perdió en el mano a mano frente a Franco Zunino . El exfutbolista abandonó el reality por decisión del público tras recibir un contundente rechazo en las votaciones, en una definición que mantuvo expectantes a los seguidores del programa hasta los últimos minutos de la emisión.

Una vez confirmado el resultado por Santiago del Moro , la reacción de Zunino fue inmediata y desbordante . El participante celebró de manera eufórica haber superado una de las placas más calientes de las últimas semanas y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al acercarse a Juanicar y darle un apasionado beso en la boca delante de todos sus compañeros. El gesto generó una fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la casa y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La escena no terminó allí. Impulsado por la emoción del resultado, Zunino también decidió lanzarse a la pileta de la casa pese a las bajas temperaturas , en una celebración que dejó en evidencia la importancia que tenía para él continuar en competencia. Varios participantes acompañaron el festejo y remarcaron la fortaleza del grupo que logró mantenerse unido en una etapa decisiva del juego. Según distintas versiones surgidas durante la transmisión, el beso había sido una promesa previa entre ambos jugadores que finalmente se concretó tras conocerse el veredicto .

La eliminación de Brian también tuvo un fuerte impacto estratégico. Considerado uno de los participantes que más contenido generaba dentro del reality, el exfutbolista se despidió pidiendo disculpas a algunos compañeros y reconociendo que ciertas situaciones lo habían desbordado durante su estadía en la casa . Además, su salida significó el final de su segundo ciclo en el programa, ya que había regresado semanas atrás gracias al mecanismo del Golden Ticket , un recurso que le permitió volver a competir cuando parecía definitivamente fuera de juego.

Otro dato que sorprendió fue el porcentaje obtenido por Brian en la votación negativa. Según informó Del Moro durante la emisión, el exfutbolista abandonó la casa con un impactante 89,3% de los votos en contra, una cifra que refleja el contundente respaldo que recibió Zunino en el duelo decisivo.

Rating: cómo le fue a Gran Hermano con la eliminación de Brian Sarmiento

La expectativa por la eliminación de Brian Sarmiento tuvo un efecto positivo en los números de audiencia de Telefe. De acuerdo con los datos de rating difundidos este martes, la primera parte de la gala de Gran Hermano alcanzó un promedio de 13,1 puntos, convirtiéndose en lo más visto de la jornada televisiva y demostrando que el enfrentamiento entre Brian y Zunino logró captar el interés del público.

El resultado adquiere todavía más relevancia si se considera que Brian era uno de los jugadores más polémicos de la edición. Aunque acumulaba una importante cantidad de detractores, también era señalado como uno de los concursantes capaces de generar conflictos, debates y contenido permanente dentro de la casa. Esa combinación de rechazo y protagonismo terminó convirtiendo la gala en un evento atractivo para los televidentes.

Tras el segmento principal del reality, la programación continuó con otros contenidos de Telefe y luego con una segunda parte de Gran Hermano, que registró alrededor de 9,9 puntos de promedio. De esta manera, el ciclo volvió a liderar cómodamente la franja de prime time y contribuyó a que Telefe se consolidara como el canal más visto del día.