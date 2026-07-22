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Gran Hermano: Charlotte Caniggia recibió un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión

Fabio Agostini, uno de los participantes que ingresó durante la gala de ayer, se refirió a la influencer y ella no dudo en hacer notar su postura.

Charlotte Caniggia contundente contra un participante.

Charlotte Caniggia contundente contra un participante.

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Durante la gala del 21 de julio la casa de Gran Hermano vivió una noche especial, una camada de ex participantes reingresó a la casa para revolucionar y generar contenido, como uno de los principales objetivos.

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Las polémicas no tardaron en llegar y una conversación entre Yipio y Daniela Celis, en el cual describieron una incómoda situación de Charlotte Caniggia, no pasó desapercibido. La participante uruguaya reveló que la influencer decidió quitarse la campera y el pantalón oversize que traía puesto luego de un comentario relacionado a su cuerpo, que le hizo Fabio Agostini, el participante de la Casa de los Famosos.

Todo comenzó cuando Pestañela vio a Charlotte por la casa luciendo un particular outfit, “ay, ¡qué lookete! ¿Ese es el pijama de ella para dormir?", le preguntó a Yipio. Entonces la uruguaya respondió, "no, se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca".

Luego, agregó: "Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se diera cuenta de que sigue siendo flaca", respondió entre risas. Sorprendida, Daniela respondió, “¡que fuerte! es muy diosa”.

Quiénes son los 8 participantes que volvieron a la casa de Gran Hermano

Participantes de distintas ediciones ingresaron durante la gala de ayer al reality para convivir algunos días con los hermanitos de la Generación Dorada. Así lo había confirmado días antes Santiago del Moro, además informó que tendrán el beneficio de nominar.

Daniela "Pestañela" Celis (de la edición 2022/23)

Romina Uhrig (de la edición 2022/23)

Emmanuel "Emma" Vich (subcampeón de la edición 2023/24)

Ariel "Big Ari" Anselmo (de la edición 2022/23)

Juliana "Tini" Díaz (de la edición 2022/23)

Fabio Agostini (figura internacional de realities)

Selva Pérez (de la última temporada previa)

Juan Pablo "Devi" De Vigili (de la última temporada previa)

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