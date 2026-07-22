Gran Hermano: Charlotte Caniggia recibió un comentario sobre su cuerpo y tomó una drástica decisión Fabio Agostini, uno de los participantes que ingresó durante la gala de ayer, se refirió a la influencer y ella no dudo en hacer notar su postura. Agregar C5N en









Charlotte Caniggia contundente contra un participante. Redes sociales

Durante la gala del 21 de julio la casa de Gran Hermano vivió una noche especial, una camada de ex participantes reingresó a la casa para revolucionar y generar contenido, como uno de los principales objetivos.

Las polémicas no tardaron en llegar y una conversación entre Yipio y Daniela Celis, en el cual describieron una incómoda situación de Charlotte Caniggia, no pasó desapercibido. La participante uruguaya reveló que la influencer decidió quitarse la campera y el pantalón oversize que traía puesto luego de un comentario relacionado a su cuerpo, que le hizo Fabio Agostini, el participante de la Casa de los Famosos.

Todo comenzó cuando Pestañela vio a Charlotte por la casa luciendo un particular outfit, “ay, ¡qué lookete! ¿Ese es el pijama de ella para dormir?", le preguntó a Yipio. Entonces la uruguaya respondió, "no, se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca".

Luego, agregó: "Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se diera cuenta de que sigue siendo flaca", respondió entre risas. Sorprendida, Daniela respondió, “¡que fuerte! es muy diosa”.

charlotte se sintió mal ante un comentario sobre su cuerpo y se cambio de ropa. yipio en lugar de apoyarla le dijo “estas quedando gorda como yo”.

NEFASTA, como siempre. #granhermano pic.twitter.com/S7KbZOjrd1 — gabriette (@solciiiiiii_) July 22, 2026 Quiénes son los 8 participantes que volvieron a la casa de Gran Hermano Participantes de distintas ediciones ingresaron durante la gala de ayer al reality para convivir algunos días con los hermanitos de la Generación Dorada. Así lo había confirmado días antes Santiago del Moro, además informó que tendrán el beneficio de nominar.