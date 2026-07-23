IR A
IR A

Telefe hizo una apuesta fuerte, no dio resultados y generó polémica

La señal televisiva buscó renovar un programa con una estrategia inesperada, pero el impacto en pantalla quedó por debajo de las expectativas.

El canal de aire buscó mejorar los números en el prime time de la televisión

El canal de aire buscó mejorar los números en el prime time de la televisión, pero no surtió efecto.

Telefe atraviesa horas de análisis interno luego de una jugada de alto impacto en Gran Hermano: Generación Dorada que buscaba revolucionar la casa más famosa del país, pero que no consiguió el salto de audiencia esperado. La producción decidió apostar por el regreso de ocho exjugadores históricos para modificar la dinámica del reality en la etapa final, aunque la reacción del público y los números de rating quedaron lejos de las expectativas iniciales.

El peculiar pedido de la exparticipante de Gran Hermano.
Te puede interesar:

El inesperado pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que generó gritos y una ola de reacciones

La estrategia había sido presentada como un gran acontecimiento dentro de la televisión. El conductor Santiago del Moro anticipó la llegada de los nuevos integrantes bajo la idea de la “adaptación”, explicando que los visitantes no competirían directamente por el premio mayor, aunque sí tendrían influencia en el desarrollo del juego. La frase del conductor generó expectativa, pero también abrió un debate entre los seguidores del programa.

El ingreso de figuras como Fabio Agostini, Daniela Celis, Romina Uhrig, Selva Pérez, Juan Pablo De Vigili, Emma Vich, Juliana Díaz y Big Ari fue pensado como un golpe de efecto para recuperar intensidad narrativa. Sin embargo, parte de la audiencia cuestionó que la producción volviera a incorporar participantes conocidos y expresó malestar por los constantes cambios en las reglas del reality.

Romina Uhrig, Big Ari y Daniela Celis ingresaron a la casa.

Romina Uhrig, Big Ari y Daniela Celis ingresaron a la casa.

El dato que encendió las alarmas fue el rendimiento de la gala especial. Según los registros difundidos, el programa alcanzó 10,6 puntos de rating, superando a su competencia directa, pero sin alcanzar los picos que Telefe esperaba lograr con una maniobra considerada una de sus grandes apuestas de la temporada. La lectura interna es que el regreso de históricos generó conversación, pero no produjo una explosión televisiva.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una placa cargada de tensión y volvió a poner en discusión el funcionamiento del juego. Los participantes nominados que quedaron expuestos al voto del público fueron Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Pietro, Esteban Cola, Matías Hanssen, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Juanicar.

La conformación de la placa estuvo atravesada por decisiones estratégicas, beneficios del liderazgo y movimientos que modificaron el resultado final. En las redes sociales, varios fanáticos del reality cuestionaron la intervención constante de la producción y reclamaron mayor protagonismo para los jugadores que permanecen desde el inicio.

Los nominados de la semana 22.

Los nominados de la semana 22.

El regreso de exparticipantes también impactó en la percepción del público. Mientras algunos seguidores celebraron volver a ver caras reconocidas de otras ediciones, otros consideraron que la incorporación de figuras externas altera la esencia del formato y genera una sensación de desgaste dentro de la competencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un futbolista que vistió la Albiceleste se refirió a su relación con una panelista.

Jugó un Mundial con Argentina, salió con una periodista famosa y ahora le declaró su amor a una colega de su ex

La captura del momento en el que la mediática se acostó con uno de los participantes.

La influencer argentina que tuvo intimidad con dos hombres en un reality internacional

Wanda Nara lanzó su academia para mujeres emprendedoras.

Wanda Nara lanzó su academia para mujeres exitosas: qué curso ofrece y cuánto cuesta

En un canal de aire hubo una fuerte determinación.

Es una de las figuras de la TV y tomaron una contundente decisión con su programa

En un reconocido programa de espectáculos revelaron que un panelista se hizo una curiosa intervención.

Se filtró el nombre del reconocido conductor argentino que se hizo un retoque estético

Se espera que pase unos días en su casa del barrio privado Kentucky.

Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final

últimas noticias

El acceso a la Garganta del Diablo permanece cerrado por la importante crecida del río. 

Crecida histórica del río Iguazú: suspendieron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas

Hace 16 minutos
play
La brasileña aclaró que su legado va de la mano de la diversidad y el respeto.

Xuxa cruzó a una exPaquita por homofobia: "Para mi es inaceptable"

Hace 29 minutos
Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

Tensión interna: Bullrich y Sturzenegger se reunieron para afinar el proyecto de Ley de Tierras

Hace 34 minutos
La iniciativa de los diputados peronistas busca conocer la estrategia de la Cancillería.

Diputados exigen informes al Gobierno por la extracción ilegal de petróleo en Malvinas

Hace 38 minutos
Un avión hidrante arroja agua mientras combate incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret.

Un devastador incendio forestal en Francia dejó 20 mil evacuados y 3.100 hectáreas destruidas

Hace 43 minutos