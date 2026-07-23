Telefe hizo una apuesta fuerte, no dio resultados y generó polémica La señal televisiva buscó renovar un programa con una estrategia inesperada, pero el impacto en pantalla quedó por debajo de las expectativas. Agregar C5N en









El canal de aire buscó mejorar los números en el prime time de la televisión, pero no surtió efecto.

Telefe atraviesa horas de análisis interno luego de una jugada de alto impacto en Gran Hermano: Generación Dorada que buscaba revolucionar la casa más famosa del país, pero que no consiguió el salto de audiencia esperado. La producción decidió apostar por el regreso de ocho exjugadores históricos para modificar la dinámica del reality en la etapa final, aunque la reacción del público y los números de rating quedaron lejos de las expectativas iniciales.

La estrategia había sido presentada como un gran acontecimiento dentro de la televisión. El conductor Santiago del Moro anticipó la llegada de los nuevos integrantes bajo la idea de la “adaptación”, explicando que los visitantes no competirían directamente por el premio mayor, aunque sí tendrían influencia en el desarrollo del juego. La frase del conductor generó expectativa, pero también abrió un debate entre los seguidores del programa.

El ingreso de figuras como Fabio Agostini, Daniela Celis, Romina Uhrig, Selva Pérez, Juan Pablo De Vigili, Emma Vich, Juliana Díaz y Big Ari fue pensado como un golpe de efecto para recuperar intensidad narrativa. Sin embargo, parte de la audiencia cuestionó que la producción volviera a incorporar participantes conocidos y expresó malestar por los constantes cambios en las reglas del reality.

Romina Uhrig, Big Ari y Daniela Celis ingresaron a la casa. Telefe El dato que encendió las alarmas fue el rendimiento de la gala especial. Según los registros difundidos, el programa alcanzó 10,6 puntos de rating, superando a su competencia directa, pero sin alcanzar los picos que Telefe esperaba lograr con una maniobra considerada una de sus grandes apuestas de la temporada. La lectura interna es que el regreso de históricos generó conversación, pero no produjo una explosión televisiva.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano La nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una placa cargada de tensión y volvió a poner en discusión el funcionamiento del juego. Los participantes nominados que quedaron expuestos al voto del público fueron Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Pietro, Esteban Cola, Matías Hanssen, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Juanicar.

La conformación de la placa estuvo atravesada por decisiones estratégicas, beneficios del liderazgo y movimientos que modificaron el resultado final. En las redes sociales, varios fanáticos del reality cuestionaron la intervención constante de la producción y reclamaron mayor protagonismo para los jugadores que permanecen desde el inicio. Los nominados de la semana 22. Telefe El regreso de exparticipantes también impactó en la percepción del público. Mientras algunos seguidores celebraron volver a ver caras reconocidas de otras ediciones, otros consideraron que la incorporación de figuras externas altera la esencia del formato y genera una sensación de desgaste dentro de la competencia.