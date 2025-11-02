Thiago Medina habló sobre su futuro con Daniela Celis: "Disfrutando y..."

El influencer habló sobre su recuperación, su vínculo con sus hijas y los rumores de casamiento que surgieron en medio del peor momento de su vida. “Estoy contento”, aseguró.

Thiago Medina volvió a nacer si dudas tras su accidente con la moto en Moreno, y comenzó la recuperación en su casa, junto a Daniela Celis y sus hijas. Ahora, el influencer habló sobre su relación con la ex – Gran Hermano.

Tras varias semanas internado en estado delicado, Medina reapareció públicamente en un evento para festejar Hallowen y aprovechó para agradecer por poder disfrutar nuevamente de su vida cotidiana junto a su familia. “Estoy contento” , aseguró en diálogo con Puro Show (El Trece) haciendo referencia a la importancia de poder caminar y compartir tiempo con sus hijas.

“ Después de casi morirme, muchas cosas cambiaron. Ahora estoy enfocado en mi recuperación, en querer hacer mi negocio, en la música, en muchas cosas, pero metiéndole de a poquito”, reconoció. Sobre el reencuentro con sus hijas, el joven recordó que “fue muy emotivo”, pero también reveló que “no se vio, pero yo me encerré en la pieza a llorar porque estaba muy, muy, muy contento”.

Luego de recuperar la conciencia, circuló el rumor de que Thiago le propuso casamiento a la madre de Laia y Aimé , aunque luego esa versión se puso en duda. Ahora, el exhermanito habló sobre su relación con Pestañela y sostuvo que “falta”, pero destacó que conviven y “se llevan bien”, dejando en claro que la relación atraviesa un buen momento.

Por último, respecto a su salud y cómo de a poco está volviendo a la rutina: “Disfrutando y agradeciéndole a Dios siempre porque, bueno, no todos pasan por eso… y yo lo pasé y ahora que estoy vivo lo disfruto una banda ahora”.

La frase de Thiago que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, brindó por primera vez una entrevista tras el grave accidente de moto que tuvo en la localidad bonaerense de Moreno en el que casi pierde la vida, tras 28 días de internación, y emocionó a todos al cruzarse con Raúl, la primera persona que lo auxilió tras el choque.

Este martes, el mediático conversó con Cortá por Lozano (Telefe) donde dio detalles de su milagrosa recuperación. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando pusieron en comunicación telefónica a Raúl, el hombre que lo asistió hasta que llegó la ambulancia.

En un cruce emocionante, Thiago pudo hablar unas palabras con uno de los transeúntes que lo asistió hasta que llegó la ambulancia. “Yo te vi como estabas, es un milagro que estés ahí sentado”, inició Raúl la charla. Además, añadió: “Tratamos de mantenerlo en una posición que no fuera riesgosa para él. Le di la mano y estaba fría, pero me apretaba fuerte… Tratamos de mantenerlo despierto. La ambulancia tardó un montón”.

“‘Yo no me quiero morir porque tengo mis dos nenas’, me dijo. Fue un momento duro, emocionante. Tratamos de contenerlo. Era necesario estar con él”, añadió Raúl, en una de las frases que lo conmovió. “Es shockeante pero lindo saber que hubo una persona ahí acompañándome, asistiéndome. Lo agradezco y nunca me lo voy a olvidar. Pudo haber seguido de largo, pero frenó”, le contestó Thiago, conmovido hasta las lágrimas.