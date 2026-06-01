Javier Milei y Luis Caputo defenderán su plan económico ante el círculo rojo financiero Este martes, el Presidente y el ministro de Economía se presentarán en el foro de finanzas del IAEF, que reunirá a los actores más destacados del sector bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación". Por Agregar C5N en









Mieli no quiere intervenir en la competitividad local mientras Caputo descarta bajar impuestos en el corto plazo.

Una vez más, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se preparan para defender el plan económico oficial y buscar el respaldo de los principales líderes empresariales del país. En un contexto marcado por despidos, cierres de compañías y el desgaste electoral, la cúpula del Ejecutivo nacional participará en el foro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que este año se desarrolla bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”.

La cumbre financiera se centrará en el paso de las reformas macroeconómicas hacia la realidad cotidiana de las empresas, un reclamo recurrente del empresariado hacia el Ministro de Economía. Sin embargo, Milei mantiene su postura de no intervenir en la competitividad local mediante importaciones, mientras que Caputo descarta una baja generalizada de impuestos en el corto plazo.

El encuentro del círculo rojo y la cúpula del Ejecutivo se realizará este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, desde las 8 hasta el cierre a cargo del Presidente a las 18.30. El foro reunirá a referentes del sector público y privado para debatir sobre economía, finanzas, política y energía, entre otros temas clave de la coyuntura.

IAEF - MILEI La apertura del encuentro estará a cargo del presidente de IAEF, Pablo Miedziak, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aunque su participación aún no está confirmada.