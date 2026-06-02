2 de junio de 2026 Inicio
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Devastador incendio de un depósito de alimentos en Cipolletti: trabajan varias dotaciones de bomberos

Las llamas comenzaron durante la madrugada en un depósito del supermercado La Anónima en Río Negro. El techo se derrumbó por el fuego y cortaron la energía eléctrica en al menos siete barrios de la zona. No se reportaron víctimas fatales ni heridos.

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No se reportaron heridos ni víctimas fatales.

No se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Se incendió un depósito de alimentos del supermercado La Anónima en Cipolletti, Río Negro. El fuego comenzó durante la madrugada y avanzó sobre la estructura, generando el derrumbe parcial del techo y obligando a cortar el servicio eléctrico en al menos siete barrios de la zona. No se reportaron víctimas fatales ni heridos.

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En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se pueden observar gigantescas llamas de fuego y una densa columna de humo negro. El depósito está ubicado sobre la calle Tres Arroyos en Cipolletti. En el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos voluntarios de Cipolletti, Fernández Oro y Neuquén.

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En el lugar también trabaja personal de Defensa Civil y del Sistema Integrado de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME). Por seguridad, restringieron el acceso a las calles linderas al depósito y desde la empresa EdERSA cortaron el suministro del servicio eléctrico en al menos siete barrios por "riesgo de afectación sobre líneas de media tensión".

Según informó el portal Diario Río Negro, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, aseguró que el incendio está "contenido" pero continúan en alerta por la presencia de productos inflamables dentro del depósito. Además, aclaró que habrá "humo durante el resto de la jornada".

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