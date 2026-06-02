2 de junio de 2026 Inicio
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Universidades nacionales retroceden puestos en un prestigioso ranking internacional

En el marco del desfinanciamiento y ajuste que atraviesa el sector, siete universidades nacionales se ubicaron entre las 2.000 mejores del mundo, pero cayeron con respecto al ranking de 2025. La UBA, la mejor ubicada, descendió del 409 al 423.

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Todas las universidades nacionales cayeron puestos en el ranking CWUR 2026. 

Todas las universidades nacionales cayeron puestos en el ranking CWUR 2026. 

En el marco del ajuste y desfinanciamiento que atraviesa el sector, universidades nacionales retroceden puestos en el ranking internacional Center for World University Ranking (CWUR) 2026 que evalúa a 21.000 instituciones a nivel global. Si bien siete se ubicaron entre las 2.000 mejores del mundo, cayeron varios puestos con respecto al ranking de 2025.

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La lista publicada por el CWUR ubicó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el puesto 423, a diferencia del año 2025, cuando se ubicó en el 409. Detrás de la UBA, el segundo lugar entre las instituciones locales le corresponde a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la cual experimentó un retroceso al ubicarse en el puesto 768, tras haber estado en el 752.

Ranking Universiades 2-6-26
Captura del ranking de universidades en Argentina.

Captura del ranking de universidades en Argentina.

Una tendencia similar mostró la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que descendió de la posición 819 a la 845. Más abajo en la clasificación aparecen otras entidades públicas: la Universidad Nacional de Rosario se posicionó en el casillero 1681, seguida por la del Litoral en el 1739, la de Cuyo en el 1829 y la de Mar del Plata en el 1891.

Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings, aseguró que "el deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos".

En esa línea añadió que "las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala".

Los primeros puestos del ranking fueron ocupados por universidades de Estados Unidos como Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y la Universidad de Stanford. Mientras que el cuarto y quinto puesto lo ocuparon la Universidad de Cambridge y Oxford de Reino Unido.

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