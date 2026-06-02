Universidades nacionales retroceden puestos en un prestigioso ranking internacional

En el marco del ajuste y desfinanciamiento que atraviesa el sector, universidades nacionales retroceden puestos en el ranking internacional Center for World University Ranking (CWUR) 2026 que evalúa a 21.000 instituciones a nivel global. Si bien siete se ubicaron entre las 2.000 mejores del mundo, cayeron varios puestos con respecto al ranking de 2025.
La lista publicada por el CWUR ubicó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el puesto 423, a diferencia del año 2025, cuando se ubicó en el 409. Detrás de la UBA, el segundo lugar entre las instituciones locales le corresponde a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la cual experimentó un retroceso al ubicarse en el puesto 768, tras haber estado en el 752.
Ranking Universiades 2-6-26
Captura del ranking de universidades en Argentina.
Una tendencia similar mostró la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que descendió de la posición 819 a la 845. Más abajo en la clasificación aparecen otras entidades públicas: la Universidad Nacional de Rosario se posicionó en el casillero 1681, seguida por la del Litoral en el 1739, la de Cuyo en el 1829 y la de Mar del Plata en el 1891.
Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings, aseguró que "el deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos".
En esa línea añadió que "las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala".
Los primeros puestos del ranking fueron ocupados por universidades de Estados Unidos como Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y la Universidad de Stanford. Mientras que el cuarto y quinto puesto lo ocuparon la Universidad de Cambridge y Oxford de Reino Unido.