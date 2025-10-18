IR A
IR A

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

La influencer detalló cómo fue ese momento con el exparticipante del reality, quien sufrió un accidente de moto del que fue dado de alta después de estar internado un mes.

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Redes Sociales

La influencer Daniela Celis contó que su pareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, le pidió casamiento en un momento especial de su vida: "Me lo pidió cuando estaba en terapia intensiva...". El exparticipante de GH 2022 sufrió un grave accidente de moto el 12 de septiembre, del cual fue dado de alta el 9 de octubre.

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.
Te puede interesar:

El doloroso adiós a Mariano Castro: familiares y amigos despidieron al hermano gemelo de Juan Castro

La exparticipante de Gran Hermano reveló que hubo día en que estuvo junto a su expareja en la sala UTI donde estuvo más en mes internado por un choque de tránsito: "Lo miro a Thiago y me quedó tildada mirándolo y me dice: ‘Por qué me miras así’.

Aclaró que siempre tuvo esperanzas pero lo vio muy grave: ‘Vos no entendes todo lo que pasamos nosotros. Realmente lo veo en casa y no puedo entenderlo, está vivo, está acá y en tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo. Me proyectaba Navidad, Año Nuevo, con las nenas sin él”, se sinceró.

La mamá de Aimé y Laia aseguró en Los Profesionales de siempre, en el Nueve, que el joven de 29 años salió de terapia intensiva y le dijo: ’Quiero estar con ustedes, quiero ver a las nenas, quiero vivir con ustedes’.

Aunque estaban separados al momento del siniestro, ella le armó una habitación para él solo, sacó todas las cosas de las nenas y le puso una cama para él: “Ahora el principal objetivo es que mejore, porque la realidad es que tampoco está de diez, él tiene que aprender a escribir, aprender a leer de vuelta, a enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse...", reveló "Pestañela".

Esto es parte de la rehabilitación y después verán si siguen juntos como pareja o no: "Yo lo quería tener en casa, así que estoy más que feliz acompañándolo, estoy como felicitando cada paso que da, cada evolución que tiene, alentándolo, estoy entera para ellos tres porque tengo que estarlo”, concluyó en televisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

Thiago Medina, feliz tras superar un accidente de moto.

Thiago Medina habló de su milagrosa recuperación: "Estoy feliz de estar vivo"

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

El joven volvió a su hogar y pudo abrazar a sus pequeñas.
play

Emotivo video: Daniela Celis mostró la recuperación del ex Gran Hermano Thiago Medina

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre

Hace 24 minutos
Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

Qué hacen en la Argentina los Hell's Angels, la polémica banda de motociclistas

Hace 46 minutos
Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Russo en La Bombonera

Hace 50 minutos
Paredes escapa de la marca de González Metilli,

Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera

Hace 56 minutos
La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

Hace 1 hora