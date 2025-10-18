Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..." La influencer detalló cómo fue ese momento con el exparticipante del reality, quien sufrió un accidente de moto del que fue dado de alta después de estar internado un mes.







La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación. Redes Sociales

La influencer Daniela Celis contó que su pareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, le pidió casamiento en un momento especial de su vida: "Me lo pidió cuando estaba en terapia intensiva...". El exparticipante de GH 2022 sufrió un grave accidente de moto el 12 de septiembre, del cual fue dado de alta el 9 de octubre.

La exparticipante de Gran Hermano reveló que hubo día en que estuvo junto a su expareja en la sala UTI donde estuvo más en mes internado por un choque de tránsito: "Lo miro a Thiago y me quedó tildada mirándolo y me dice: ‘Por qué me miras así’.

Aclaró que siempre tuvo esperanzas pero lo vio muy grave: ‘Vos no entendes todo lo que pasamos nosotros. Realmente lo veo en casa y no puedo entenderlo, está vivo, está acá y en tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo. Me proyectaba Navidad, Año Nuevo, con las nenas sin él”, se sinceró.

La mamá de Aimé y Laia aseguró en Los Profesionales de siempre, en el Nueve, que el joven de 29 años salió de terapia intensiva y le dijo: ’Quiero estar con ustedes, quiero ver a las nenas, quiero vivir con ustedes’.

Aunque estaban separados al momento del siniestro, ella le armó una habitación para él solo, sacó todas las cosas de las nenas y le puso una cama para él: “Ahora el principal objetivo es que mejore, porque la realidad es que tampoco está de diez, él tiene que aprender a escribir, aprender a leer de vuelta, a enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse...", reveló "Pestañela".