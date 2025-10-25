La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios El exparticipante de Gran Hermano estuvo 28 días en terapia intensiva por un accidente de tránsito y ya volvió a su casa con el alta, pero, además de rehabilitación, se someterá al quirófano.







Thiago Medina deberá operarse.

Luego de estar 28 días internado producto del accidente que sufrió con su moto en Moreno semanas atrás y de haber conseguido el alta médica, Thiago Medina deberá realizarse una operación para poder volver a respirar de sus propios medios.

Mientras los médicos siguen de cerca la evolución del joven, en el hospital ya se evalúa cuál será el próximo paso en su recuperación: una intervención quirúrgica clave que podría permitirle recuperar su capacidad respiratoria. “Lo bueno es, como dicen los médicos, que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis”, dijo su amiga Romina Uhrig en A la Barbarossa.

El equipo médico se mantiene en observación constante, esperando que su cuadro avance de manera favorable antes de definir la fecha de la cirugía. La operación se considera fundamental para estabilizar su estado y mejorar su función pulmonar, afectada por las múltiples lesiones sufridas.

En ese contexto, Uhrig explicó de qué se trata la operación pendiente y detalló la gravedad de las heridas internas. “Es de las costillas, porque él tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”.

Los médicos buscan esperar una mejoría general antes de someterlo a la intervención, ya que se trata de un procedimiento complejo. La recuperación de su capacidad respiratoria será determinante para poder avanzar con el tratamiento quirúrgico.