A través de su cuenta de Instagram, el ex Gran Hermano dejó el silencio atrás y dio su propia versión de los hechos y le envió un mensaje a Pestañela.

Daniela Celis se enteró en televisión que su ex Thiago Medina le había sido infiel luego de que Katia "La Tana" Fenocchio confirmara en LAM que mantuvieron encuentros antes de que se separaran los exparticipantes de Gran Hermano 2022 y padres de las gemelas Laia y Aimé.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Por eso, este miércoles el joven oriundo de González Catán dejó el silencio atrás y dio su propia versión de los hechos y le envió un mensaje a su ex.

“ Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

En el mismo descargo, señaló: "Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”. Estas palabras muchos interpretaron que estaban dirigidas a "Pestañela".

Asimismo, agregó otra historia en la que intentó bajar el tono de la pelea: “Esto no es una guerra para que me estén dando su apoyo o el apoyo a ella". Sin embargo, culminó con una frase que sonó a reproche a su ex: " Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro ”.

La Tana reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

A pesar de que la casa de Gran Hermano no esté vigente en la actualidad dos exparticipantes comenzaron un romance: Katia Fenocchio y Thiago Medina, quien le habría sido infiel a Daniela Celis, pero la Tana contó que el influencer le había dicho que no tenía compromisos.

En una entrevista con el periodista uruguayo Mati Gonz, la Tana contó: “Es impresionante como la gente al toque sabe todo. A veces yo me olvido de esas cosas, pero la gente investiga y se entera de cosas”.

Allí confirmó que había tenido un acercamiento a Thiago, participante del reality en la edición en la que Marcos Ginocchio fue campeón, mientras que Katia estuvo en el último donde Tato Algorta se llevó el premio mayor.