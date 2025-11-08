El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans El exparticipante del reality mostró un video con el detalle de la vivienda prefabricada que ganó como premio en Telefe.







El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba. Redes Sociales

El expartipante de Gran Hermano Bautista Mascia mostró los avances de la casa que ganó como premio en la edición 2023-2024 en Córdoba y que decidió donara a "La Casa Trans".

"Va a quedar espectacular", dijo el joven uruguayo en redes sociales, a tres meses de ganar la competencia y una vivienda prefabricada en la que no vivirá sino que destinó para la organización trans.

En las fotos se puede apreciar le progreso en cada uno de los ambientes y cómo ya está siendo instalada. Este espacio garantizará un espacio seguro y digno para quienes más lo necesitan y transformó el premio televisivo en una ayuda real para el colectivo.

El cantante contó en varias oportunidades, que "el día que terminó Gran Hermano, Emmanuel Vich, que llegó conmigo a la final, me comentó que de haber ganado él iba a ayudar a La Casita Trans". Así nació la idea de armar un espacio comunitario en Córdoba para las personas trans y sus familias. "El fin es simple, ayudar a que otros sean felices", aseguró Mascia.