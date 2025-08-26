Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición" Con un llanto desgarrador, la ex Gran Hermano habló por primera vez sobre los encuentros confirmados entre su ex y "La Tana" Fenocchio y aseguró que "no lo esperaba".







Invitada este martes a LAM, la ex Gran Hermano confesó entre lágrimas: “No me lo esperaba. Yo le pregunté mil veces si esto había pasado y siempre me lo negó. No me merezco esta traición”.

Luego de ver las imágenes que la producción del programa de Ángel de Brito le presentó, la modelo no pudo aguantar el llanto y con la voz quebrada sostuvo: “Le pregunté y no fue sincero conmigo y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

Katia Fenocchio y Thiago Medina "La gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la oriunda de Moreno sobre los cuestionamientos de los fanáticos. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos?", añadió.

En ese sentido, indicó que "algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, luego de ver el video de La Tana confirmando sus encuentros con Thiago. “Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, expresó.