El universo de Gran Hermano volvió a estar en el centro de la polémica en las últimas horas luego de que se conociera que una participante de la última edición tuvo varios encuentros íntimos con un integrante de la temporada 2022, en la cual resultó ganador Marcos Ginocchio.

Quien lo confirmó fue la propia protagonista de la historia: Katia "La Tana" Fenocchio, quien estuvo en la casa más famosa del país en la última edición que puso al aire Telefe. “Es impresionante como la gente al toque sabe todo. A veces yo me olvido de esas cosas, pero la gente investiga y se entera de cosas”, expresó la peluquera en diálogo con el periodista uruguayo Mati Gonz cuando le consultó por los rumores que la vinculan con Thiago Medina.

Katia Fenocchio y Thiago Medina El joven se separó recientemente de Daniela Celis, con quien tuvo gemelas, y desde hace semanas circula la versión que sostiene que fue visto con La Tana e incluso ya le habían consultado a ambos en distintas entrevistas. “Yo tengo códigos de barrio, no lo iba a salir a contar si la otra persona no me daba su consentimiento”, explicó ella.

El supuesto romance entre ambos cobró relevancia en los últimos días luego de que Thiago fuera entrevistado por su ex en Luzu, en una charla en la que "Pestañela" le preguntó directamente si había estado con Fenocchio.

“¿Me ninguneó o yo estoy flasheando?”, preguntó con ironía Katia al ser consultada por las declaraciones de Daniela y aclaró: “No soy amiga, solo me la crucé en streamings y buena onda pero la dejé de seguir porque ella no me seguía”.

Por último, lanzó una frase con la que dejó en claro que sus encuentros se habían producido hace tiempo: “No sé cuál es la necesidad de revolver el pasado”. Embed ¿Hay romance entre La Tana y Thiago?#SacateLaCaretaxDGO pic.twitter.com/TZC8Wy6ezA — DGO (@DGO_Latam) August 14, 2025