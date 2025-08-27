IR A
IR A

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

La exparticipante del reality show de Telefe contó que tuvo un romance con el influencer y surgieron los rumores de infidelidad a Daniela Celis, la madre de sus hijos.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

Redes sociales

A pesar de que la casa de Gran Hermano no esté vigente en la actualidad dos exparticipantes comenzaron un romance: Katia Fenocchio y Thiago Medina, quien le habría sido infiel a Daniela Celis, pero la Tana contó que el influencer le había dicho que no tenía compromisos.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.
Te puede interesar:

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

En una entrevista con el periodista uruguayo Mati Gonz, la Tana contó: “Es impresionante como la gente al toque sabe todo. A veces yo me olvido de esas cosas, pero la gente investiga y se entera de cosas”.

Allí confirmó que había tenido un acercamiento a Thiago, participante del reality en la edición en la que Marcos Ginocchio fue campeón, mientras que Katia estuvo en el último donde Tato Algorta se llevó el premio mayor.

Embed - C5N on Instagram: " LA TANA: "THIAGO ME DIJO QUE ESTABA SEPARADO" La exparticipante de Gran Hermano visitó los estudios de C5N y reveló donde conoció a Thiago y cómo fue su noche de amor en el auto. "Me dijo que estaba separado", expresó Katia Fenocchio en Andate a dormir vos."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

En el stream Andate a dormir vos de C5N, Katia contó: “Lo conocí en el cumpleaños de Camilota que es mi amiga. A mí me dijo que estaba separado, que (con Daniela) tenían una relación de padres, nada amorosa”.

Y agregó: “Nos vimos una vez, pero en el cumpleaños fuimos al auto y me pasó el contacto. Y quedamos en vernos un día. Ahí me dijo que estaba soltero y yo le dije que no quería problemas. Después nos vimos una vez sola”.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Daniela Celis rompió en llanto cuando escuchó como Katia "La Tana" Fenocchio confirmaba públicamente sus encuentros íntimos con Thiago Medina, con quien tuvo dos hijas y de quien se separó hace algunas semanas.

Invitada este martes a LAM, la ex Gran Hermano confesó entre lágrimas: “No me lo esperaba. Yo le pregunté mil veces si esto había pasado y siempre me lo negó. No me merezco esta traición”.

Luego de ver las imágenes que la producción del programa de Ángel de Brito le presentó, la modelo no pudo aguantar el llanto y con la voz quebrada sostuvo: “Le pregunté y no fue sincero conmigo y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

Katia Fenocchio y Thiago Medina

"La gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la oriunda de Moreno sobre los cuestionamientos de los fanáticos. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos?", añadió.

En ese sentido, indicó que "algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, luego de ver el video de La Tana confirmando sus encuentros con Thiago. “Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, expresó.

Por último, reveló cómo seguía el vínculo antes de la separación: "Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

Un expartipante se cansó de la fama y vuelve al lugar donde nació.

Gran Hermano: un exparticipante se cansó de los medios y tomará una drástica decisión

Tomá merca, fue el fuerte insulto de Griselda Sánchez a Daniel Casalnovo

Fuerte pelea de una ex-Gran Hermano en vivo por la infidelidad de Gimena Accardi: abandonó el estudio llorando

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

últimas noticias

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Hace 22 minutos
La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 29 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 30 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 32 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 39 minutos