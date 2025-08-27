La exparticipante del reality show de Telefe contó que tuvo un romance con el influencer y surgieron los rumores de infidelidad a Daniela Celis, la madre de sus hijos.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

A pesar de que la casa de Gran Hermano no esté vigente en la actualidad dos exparticipantes comenzaron un romance: Katia Fenocchio y Thiago Medina , quien le habría sido infiel a Daniela Celis, pero la Tana contó que el influencer le había dicho que no tenía compromisos .

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

En una entrevista con el periodista uruguayo Mati Gonz, la Tana contó: “ Es impresionante como la gente al toque sabe todo . A veces yo me olvido de esas cosas, pero la gente investiga y se entera de cosas”.

Allí confirmó que había tenido un acercamiento a Thiago, participante del reality en la edición en la que Marcos Ginocchio fue campeón, mientras que Katia estuvo en el último donde Tato Algorta se llevó el premio mayor.

En el stream Andate a dormir vos de C5N , Katia contó: “Lo conocí en el cumpleaños de Camilota que es mi amiga. A mí me dijo que estaba separado, que (con Daniela) tenían una relación de padres, nada amorosa”.

Y agregó: “ Nos vimos una vez, pero en el cumpleaños fuimos al auto y me pasó el contacto. Y quedamos en vernos un día. Ahí me dijo que estaba soltero y yo le dije que no quería problemas. Después nos vimos una vez sola”.

Daniela Celis rompió en llanto cuando escuchó como Katia "La Tana" Fenocchio confirmaba públicamente sus encuentros íntimos con Thiago Medina, con quien tuvo dos hijas y de quien se separó hace algunas semanas.

Invitada este martes a LAM, la ex Gran Hermano confesó entre lágrimas: “No me lo esperaba. Yo le pregunté mil veces si esto había pasado y siempre me lo negó. No me merezco esta traición”.

Luego de ver las imágenes que la producción del programa de Ángel de Brito le presentó, la modelo no pudo aguantar el llanto y con la voz quebrada sostuvo: “Le pregunté y no fue sincero conmigo y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

"La gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la oriunda de Moreno sobre los cuestionamientos de los fanáticos. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos?", añadió.

En ese sentido, indicó que "algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, luego de ver el video de La Tana confirmando sus encuentros con Thiago. “Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, expresó.

Por último, reveló cómo seguía el vínculo antes de la separación: "Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”.