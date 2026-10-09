Tensión y preocupación: Rocío Robles se quebró en vivo por lo que pasó en MasterChef La participante no pudo contener sus emociones y el jurado la tuvo que contener. Agregar C5N en









Su propuesta fue elegida como la mejor presentación de la semana. Redes sociales

Rocío Robles se quebró en llanto durante una de las pruebas de MasterChef Celebrity luego de tirar al piso casi toda la guarnición de su plato, apenas minutos antes de entregarlo al jurado. La modelo hizo un mal movimiento en plena cocina y el imprevisto la obligó a replantear por completo su preparación contra reloj.

En medio de la desesperación, Damián Betular se acercó para ayudarla. Entre lágrimas, Rocío le explicó que el puré de brócoli le había salido rico y que había preparado "un montón", pero que ahora apenas le alcanzaba para decorar el plato.

Con su estilo, Betular le dijo: "Te hizo un favor que se te caiga, porque le ibas a poner una barbaridad, te iba a quedar una sopa". Rocío se quedó pensando unos instantes, aunque logró recomponerse y ganar algo de seguridad para presentar lo que tenía.

El desafío de la noche consistía en preparar un plato con lenguado en 25 minutos, con un límite de tiempo para usar las hornallas y la electricidad. Pese al accidente, la modelo llevó su lenguado a la romana con puré de brócoli, zanahorias grilladas y alioli de yogur. Germán Martitegui la alentó a mejorar la presentación y el resto del jurado valoró que, además de rico, había hecho el esfuerzo de entregar un plato pese al percance. Finalmente, su propuesta fue elegida como la mejor presentación de la semana y recibió la medalla de oro de la competencia.

Redes sociales El incómodo momento que vivió Luck Ra en MasterChef Luck Ra también atravesó una situación incómoda en el reality de Telefe, en medio de los efectos que todavía le genera su separación de La Joaqui, quien hoy formó pareja con Tiago PZK. Luego del dolor por el final del vínculo y la supuesta traición de quien consideraba un amigo, el cantante cordobés aceptó sumarse al certamen, aunque las cosas no resultaron tan sencillas como esperaba.

Según contó en un ciclo de streaming, durante el último programa Hernán Coronel debió armar duplas para cocinar y nadie quiso elegirlo. Luck Ra recordó el momento con tristeza y relató "Hubo cinco segundos en los que nadie me quiso elegir, Me sentí tan mal. Y ahí Juli Poggio dijo 'yo'". Luck Ra en Masterchef. Julieta Poggio fue así la única famosa que se ofreció a ayudarlo, un gesto que también despertó rumores de romance entre ambos. Sin embargo, la ex Gran Hermano ya se encargó de desmentir esa versión. Hay que recordar que en 2024, el cantante la contrató para participar del videoclip de "La Morocha", su gran hit. El episodio dejó al músico visiblemente afectado, en un momento en el que durante semanas fue señalado como infiel y acusado de contratar mujeres para una fiesta en un yate mientras La Joaqui sufría por la ruptura.