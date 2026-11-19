Dos estrellas del canal protagonizaron un fuerte enfrentamiento, marcado por los reproches y la tensión.

La señal de aire tuvo un nuevo revuelo en uno de sus programas.

Edith Hermida y Rocío Robles protagonizaron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity , durante la última emisión del programa por Telefe. Las participantes tuvieron que cocinar en equipo, pero las diferencias y los problemas de comunicación desataron un escándalo frente a Wanda Nara y el jurado.

La sorpresiva decisión de MasterChef que despertó polémica en la gala de eliminación

El conflicto comenzó cuando ambas debieron preparar recetas idénticas, separadas por un muro que les impedía verse. “No se comunica como yo quisiera, le estoy preguntando a qué temperatura tiene el horno pero no me quiere decir” , protestó Rocío Robles, visiblemente molesta por la actitud de su compañera.

La tensión aumentó cuando Edith Hermida gritó: “¡Ponele 50 gramos de canela!” . La indicación sorprendió a Damián Betular, quien advirtió que era una cantidad excesiva. Mientras Robles insistía en respetar las proporciones, la conductora comenzó a perder la paciencia.

“¡No la aguanto más! ¡No la aguanto más!” , explotó Hermida ante las cámaras. Además, acusó a la pareja de Adrián Suar de tener “ansiedad” y “querer mandar siempre” . Lejos de calmarse, lanzó otra frase contundente: “Es tan sorda como linda” .

El enfrentamiento reavivó una rivalidad que ya había generado polémica en MasterChef Celebrity. Días antes, Edith Hermida había cuestionado a Rocío Robles por su relación con Adrián Suar: “Los candidatos míos, como Suar y todos los de cincuenta y pico, buscan pendejas como ella” , había disparado.

Edith Hermida y Rocío Robles. Telefe

Por qué no hubo un eliminado en MasterChef esta semana

La gala de eliminación del martes 17 de noviembre dejó una sorpresa en MasterChef Celebrity 2026: ningún participante abandonó la competencia. Aunque nueve famosos llegaron con delantal negro, el jurado decidió otorgarles una nueva oportunidad tras evaluar sus preparaciones.

Los participantes que se jugaron su continuidad fueron Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, China Ansa, Hernán Coronel, Edith Hermida, Rocío Robles y Campi. Todos debieron superar un exigente desafío de pastelería.

La consigna consistió en preparar galletitas danesas, una receta que requería precisión en las cantidades, la textura y la presentación. Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana evaluaron los resultados y señalaron distintos errores técnicos.

Una de las más cuestionadas fue Rocío Robles, cuyas galletitas fueron comparadas por Betular con “polvorones”. Por su parte, Martitegui observó que la masa sablée estaba demasiado procesada y no presentaba el arenado esperado.

En cambio, Edith Hermida presentó una preparación que bautizó “la catástrofe que no fue”. Pese a las dificultades que atravesó durante la prueba, Maru Botana destacó que había conseguido una masa bien elaborada y valoró el resultado.

Finalmente, Damián Betular anunció que no habría eliminados, porque el jurado consideró que ninguna preparación justificaba una expulsión. Sin embargo, dejó una advertencia para los famosos: “Esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”.