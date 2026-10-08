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Fuerte cruce en MasterChef: Wanda Nara trató de mentirosa a una participante y la comparó con la China Suárez

Una inesperada pregunta durante la devolución de un plato desató una filosa indirecta que sorprendió al jurado y reavivó una vieja polémica.

La presentadora se acordó de la actual pareja de su exmarido.

La presentadora se acordó de la actual pareja de su exmarido.

La conductora Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica en MasterChef Celebrity después de lanzar una picante indirecta contra La China Suárez. Durante la devolución de un plato, la conductora trató de mentirosa a Josefina “China” Ansa y sorprendió a todos con una frase que rápidamente llamó la atención.

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El episodio ocurrió cuando China Ansa y Rocío Robles presentaron ante el jurado una tortilla de papas rellena de chorizo colorado y muzzarella, acompañada de ensalada y vinagreta cítrica. Ambas aseguraron que habían disfrutado trabajar juntas, pero Wanda Nara aprovechó para recordar los anteriores conflictos de Ansa con Elizabeth “La Negra” Vernaci.

“Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién salvás, a Rocío o a la Negra?”, preguntó Wanda, después de que Ansa afirmara que había disfrutado ambas experiencias. La participante intentó evitar la polémica con una respuesta diplomática: “Las salvo y me hundo”, sin elegir entre sus compañeras.

Sin dejar pasar la contestación, Wanda Nara lanzó la frase más explosiva de la noche: “Qué mentirosa, tenías que ser China para mentir así”. El comentario fue interpretado como una clara referencia a La China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de la conductora, aunque la actriz no tenía relación con la competencia.

Tras pronunciar la frase, Wanda reaccionó entre risas y preguntó: “¿Lo dije?”. Inmediatamente, Germán Martitegui respondió con ironía: “No, lo pensaste”. El intercambio volvió a conectar las tensiones personales de la conductora con su participación en el reality de Telefe.

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La interna de MasterChef Celebrity sumó un nuevo escándalo después de que la conductora Yanina Latorre revelara que algunos participantes estarían cansados de Pablo Giralt. Según contó la periodista en su programa radial de El Observador, recibió un mensaje de un integrante del certamen que cuestionó duramente al reconocido relator deportivo.

“Hoy me escribió otro participante que no voy a vender la fuente y me dijo: ‘Te quedaste corta con Giralt, es un lastre’”, aseguró Yanina Latorre. La conductora mantuvo en reserva la identidad de su informante, por lo que el supuesto malestar dentro del elenco quedó presentado como un testimonio anónimo y no como una postura confirmada de todos los concursantes.

El principal motivo de las críticas sería la costumbre de Pablo Giralt de relatar sus preparaciones como si estuviera transmitiendo un partido de fútbol. “Ayer lo maté, relata el plato. Flaco, abandoná el fútbol, hacé un chiste que no sea tan… Es medio intenso”, disparó Latorre, antes de agregar: “Ya sabemos cuál es tu gracia”.

La periodista también comparó su desempeño con el de otros famosos del programa: “Es lo mismo que Lerner te cante el plato, no da. Mala Fama te lo canta, pero tiene una onda que no tiene nadie”. Sin embargo, aclaró que sus cuestionamientos apuntaban al personaje televisivo y no a su personalidad: “Yo lo conozco, es un tipo divino, un amoroso”.

La revelación se produjo después de otras versiones sobre tensiones en el elenco, como las salidas de la Negra Vernaci y Hernán “Mala Fama” Coronel del grupo de WhatsApp de los participantes y la ausencia de compañeros en una reunión organizada por Luck Ra. Según publicaron otros portales, el supuesto fastidio con Giralt suma un nuevo capítulo a las internas de MasterChef Celebrity, aunque todavía no existe una confirmación pública del resto de los concursantes.

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