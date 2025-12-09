Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Los Premios Martín Fierro de cine y series 2025, en la Usina del Arte, fueron el evento en donde se cruzaron involuntariamente la conductora Sabrina Rojas y su exmarido Luciano Castro y su pareja, la actriz Griselda Siciliani.
La pareja de actores vivió un incómodo momento ante la presencia de la conductora que condujo la alfombra roja de los galardones.
A pesar que los famosos intentaron no coincidir con la figura de América, que conducía la alfombra roja, inevitablemente tuvieron que pasar a metros de la mediática.
El momento en que el exmarido de Rojas y la protagonista de Envidiosa trataron de evitar pasar por al lado de ella, quedó grabado por las cámaras de ciclo de espectáculos Intrusos.
En el video se ve como Castro y Siciliani pasan abrazados frente a la exvedette y escoltados por las hijas de cada uno, Esperanza y Margarita. Él en particular hizo como que no vio a su exmujer y madre de la joven con quien pasó por enfrente de ella.
Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron en 2021, tras una década juntos, y se divorciaron formalmente en abril de 2025, pero la relación venía desgastándose y ya habían atravesado varias separaciones. La relación se volvió irreconciliable tras los rumores de romance, del actor con la actriz Griselda Siciliani, lo que generó cruces mediáticos y públicos sobre la paternidad y la crianza de sus hijos.
En el caso de Rojas criticó la poca participación de Castro en la crianza y acompañamiento de los hijos, Esperanza y Fausto, y él respondió con acciones legales para proteger la intimidad familiar.
Castro y Siciliani están en pareja oficialmente desde marzo de 2024, aunque su historia se remonta a un romance fugaz hace casi 20 años, alrededor del 2007, cuando se conocieron en Patito Feo y Lalola.