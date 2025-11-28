Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de Envidiosa tras el éxito de la tercera La actriz contó que ya grabó toda la serie completa, pero que no tiene fecha de estreno de la última parte. “No me lo dicen ni a mí”, reveló. + Seguir en







Envidiosa tendrá cuarta temporada. Redes sociales

La actriz Griselda Siciliani habló del furor de la serie Envidiosa, la cual se encuentra en su tercera temporada, y aprovechó para confirmar que tiene todo listo para una cuarta, la cual ya está grabada. Sin embargo, admitió que no tiene fecha de salida todavía e incluso ella no lo sabe.

La tercera parte tuvo muy buena recepción del público y, por ese motivo, decidieron grabar la última parte: "No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha".

PRIMICIA: HAY CUARTA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE "ENVIDIOSA"



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/7f8Ar1POTb — Bondi (@bondi_liveok) November 27, 2025 “Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba no se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura", agregó en Ángel Responde en el canal de streaming Bondi Live.

Desde el estreno de la tercera temporada, el 19 de noviembre, la serie se ubicó en el puesto N°1 del top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile. En el puesto N°5 de top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo.

La serie ingresó al top 10 semanal en 8 países, incluyendo a Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.