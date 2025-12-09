IR A
La reacción de Charly García luego de ver la esquina con su nombre

El músico se mostró emocionado por el homenaje en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz. "No me lo esperaba", indicó.

Charly

Charly, contento con la esquina con su nombre.

El músico Charly García fue homenajeado y ya tiene su propia esquina en Buenos Aires, en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz. Ante esto, fue sorprendido por un móvil de televisión y le preguntaron cómo se sentía. "Increíble", indicó el artista.

Inaugurarán una esquina en homenaje a Charly García.
"¿Qué significa este homenaje para vos que te hicieron en esta esquina tan tuya?", le preguntó el periodista de Telefe Noticias y la respuesta del artista fue: "Es muy increíble". Luego le voy a preguntar: “¿Te lo esperabas?”.

A lo que Charly le contestó: “De esperar, no me lo esperaba”. Más tarde, le preguntó qué sentía con la gente que estaba su casa esperando. “Espero que tengan casa ellos también”, bromeó.

Se trató de una obra en la terraza del predio. Este sitio no fue elegido al azar, ya que es el antiguo Paseo del Sol que albergó al mítico bar Planeta Júpiter, un reducto frecuentado por el músico durante la efervescencia cultural de los años 80.

La obra, diseñada por el gestor cultural Mariano Cabrera a partir de fotografías históricas de Gabriel Rocca, medirá 5,5 por 4,5 metros y será construido íntegramente en cerámicos, simbolizando la perdurabilidad del legado artístico del líder de Sui Generis.

