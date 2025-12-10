10 de diciembre de 2025 Inicio
Entrega del Nobel de la Paz: por qué María Corina Machado no pudo recibir el premio

La líder opositora de Venezuela viajará a Oslo, pero desde el Instituto Nobel explicaron que “no podrá llegar a la ceremonia de entrega”. Ella mandó un audio en el que se lamentó por no poder estar y envió un mensaje para los venezolanos.

Desde la asunción de Maduro en Venezuela

Desde la asunción de Maduro en Venezuela, Corina Machado vive en la clandestinidad

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, no estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que viajó a Oslo.

La líder opositora le mandó un mensaje a los venezolanos.
El mensaje de Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Hace dos años que no veo a mis hijos"

Su ausencia la confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien explicó en cadena de televisión pública noruega NRK que la líder opositora no estará para recoger el premio. “La opositora venezolana Corina Machado está a salvo viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles”, informó el Instituto Nobel en un comunicado.

Al mismo tiempo, señalaron que “aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

La líder opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses, tras las elecciones que le otorgaron el tercer mandato a Nicolás Maduro en Venezuela. La última vez que fue vista en público desde el 9 de enero, luego de ser brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. Desde entonces no se sabe de su paradero.

“Primó la seguridad de María Corina por todo lo demás”, explicó un representante de la oposición venezolana sobre las razones de la ausencia de la líder antichavista, contra quien el régimen de Maduro ha realizado múltiples órdenes de captura para dirigentes de su movimiento.

María Corina Machado Nobel de la paz

Por miedo y sentir que corre riesgo su vida si se presenta, Machado no asistió, pero la entrega del premio fue recibida por su hija, Ana Corina Machado, quien leyó el discurso que la propia opositora escribió.

El mensaje de Machado por el Premio Nobel de la Paz: "Hace dos años que no veo a mis hijos"

La líder opositora venezolana María Corina Machado habló por teléfono con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, y confirmó que no podrá llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. En la conversación contó que "hace dos años que no ve a sus hijos".

En la charla, Machado relató las dificultades que atravesó en las últimas horas para poder salir de Venezuela: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo".

"Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”, contó.

Para cerrar, expresó: "Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán. Y, en cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha. Muchas gracias, nos vemos muy pronto”.

Ana Corina Sosa fue quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. 
En ausencia, Corina Machado fue distinguida con el Nobel de la Paz: lo recibió su hija

