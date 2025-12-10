La dura carta que le dejó a su exmujer el hombre que mató a su hijo y luego se quitó la vida: "Ahora no nos llores" Gustavo Suárez hizo un extenso descargo manuscrito donde atacó sin piedad a Daiana García, una sargento de la Policía bonaerense y madre del pequeño de 4 años que tenían en común. “No te pongas en papel de víctima, porque si hubo una víctima fuimos nosotros de todas tus mentiras”, aseguró. Por + Seguir en







Suárez mató a su hijo Francisco de un disparo en la cabeza, y luego se suicidó con la misma arma.

Gustavo Suárez, que mató a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida, dejó una dura carta a su exmujer en la que le explicaba por qué había tomado la decisión de llevarse al pequeño y la acusó de no ser una buena madre.

El hombre cometió el parricidio en el interior de un camión Mercedes Benz 2035 estacionado sobre la Ruta Provincial 60. Pese a la alerta inmediata que Suárez envió a su exmujer, la sargento Daiana García, la policía solo pudo constatar el deceso del padre y encontrar al menor gravemente herido. Francisco recibió un disparo en la cabeza y murió horas más tarde mientras recibía atención médica.

En el manuscrito, el hombre de 48 años le advirtió que “nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”. “Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd... Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”, escribió.

“Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, ni te pongan en papel de víctima porque si hubo una víctima fuimos nosotros de todas tus mentiras siempre”, escribió, y agregó: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”.

Al mismo tiempo, acusó a la mujer de 34 años de ser una mala persona: “No vales nada, Daiana, ni como mujer ni como madre ni como persona, te mereces lo peor por el resto de tu vida y sé que así será”.

Carta Gustavo Suárez Mató a su hijo y luego se quitó la vida: las denuncias de la mujer La investigación inicial, a cargo de la UFI N°5 de Bahía Blanca, confirmó un grave historial de violencia familiar previa a la separación de la pareja. Las autoridades judiciales buscan determinar si el quiebre del vínculo y la venganza contra Daiana García, la madre del hijo y exmujer de Gustavo Suárez, fueron el móvil principal de la tragedia. García, la madre de Francisco, había presentado una denuncia el 7 de noviembre en la que solicitaba formalmente la medida de no acercamiento. Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3, encabezado por el juez Alberto Antonio Manzi, no concedió la cautelar. El Juzgado derivó el expediente al Juzgado de Paz y al Servicio Social para un análisis más detallado. La decisión posterior del Juzgado de Paz, emitida el 14 de noviembre, resultó ser fatal. La dependencia otorgó un "cese de medidas de perturbación" y dictaminó que Francisco debía mantener el vínculo con su padre, al argumentar que la situación no presentaba un riesgo de vida "extremo".