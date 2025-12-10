Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5 La serie de ficción tuvo uno de los mejores estrenos de la historia, pero esta producción la desplazó del primer lugar del Top 10 de la plataforma de streaming. Cuenta la historia del ascenso y caída de una de las mayores leyendas del hip hop. + Seguir en







Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.

Stranger Things 5 ya es el éxito del año en Netflix. En sus primeros cinco días, acumuló 59.6 millones de vistas y se convirtió en el mejor estreno de una serie en inglés en la historia de la plataforma de streaming. Sin embargo, un documental logró lo impensado y la destronó como lo más visto del catálogo.

Se trata de Sean Combs: The Reckoning (traducido al español como Sean Combs: Ajuste de cuentas), una docuserie de cuatro capítulos sobre el ascenso y caída del rapero Diddy. Tiene el atractivo (¿o morbo?) adicional de que fue producida por uno de sus principales rivales, Curtis "50 Cent" Jackson.

El documental se estrenó en Netflix el 2 de diciembre, casi una semana después que Stranger Things 5, y en pocos días desplazó a la ficción del primer puesto del Top 10 en Estados Unidos y el Reino Unido. Es una mirada cruda a la historia de Diddy, pero también a los ídolos que construimos en la actualidad.

Sean Combs: The Reckoning / Ajuste de cuentas Netflix Netflix: sinopsis de Sean Combs: The Reckoning La serie analiza cómo el magnate y leyenda del hip hop, Sean "Diddy" Combs, construyó su imperio millonario y cuáles fueron los delitos que lo llevaron a su caída. Combina material de archivo, grabaciones inéditas y entrevistas exclusivas con personas que formaron parte de su círculo íntimo. Es la historia de un hombre de negocios, y también del oscuro entramado que armó en las sombras.

Tráiler de Sean Combs: The Reckoning Embed - Sean Combs: Ajuste de cuentas | Avance oficial | Netflix España Reparto de Sean Combs: The Reckoning Además de material de archivo, la docuserie presenta entrevistas con:

