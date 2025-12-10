Aunque sí viajará a Oslo, María Corina Machado no estará presente en la ceremonia para recibir el premio Nobel de la Paz Así lo confirmaron desde el Instituto, a pesar de que en un primer momento habían informado que no se dirigiría rumbo a Noruega. Será su hija Ana Corina Sosa quien recibirá la distinción y a su vez pronunciará un discurso escrito por su madre. Al evento asistirá Javier Milei. Por + Seguir en







La líder opositora finalmente no viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz. AFP

Luego de varios días de especulaciones, la líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente no estará presente este miércoles en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. Sin embargo, desde el Instituto, que en un principio habían informado que no estaría en el país, aclararon que sí viajará a Oslo.

También informaron que será su hija, Ana Corina Sosa, quien subirá al escenario del Ayuntamiento de Oslo para recibir el galardón y leer el discurso en su nombre, ante la imposibilidad de la dirigente. Según informaron, su paradero en Venezuela se mantiene en reserva.

En un primer momento, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, explicó a la televisión pública noruega NRK que Machado “desgraciadamente” no llegó a Noruega, por lo que no estará en persona en la ceremonia oficial, pese a los esfuerzos para llegar. Más tarde, se rectificaron: "Hizo todo en su poder para poder venir, en un viaje de alto peligro".

"Aunque no podrá estar en la ceremonia, estamos felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", agregaron a través de un escueto comunicado.

Comunicado Corina Machado Premio Nobel Ya en la víspera, la organización había alimentado las especulaciones al postergar primero y luego cancelar la conferencia de prensa prevista con la Nobel de la Paz. Recordaron entonces que la propia Machado había admitido en entrevistas “lo complicado que será el viaje a Oslo”, por lo que evitaron confirmar si podría llegar sobre la hora. La dirigente había pedido que se garantizaran las medidas de seguridad y cuidado para trasladarse.