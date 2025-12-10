10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aunque sí viajará a Oslo, María Corina Machado no estará presente en la ceremonia para recibir el premio Nobel de la Paz

Así lo confirmaron desde el Instituto, a pesar de que en un primer momento habían informado que no se dirigiría rumbo a Noruega. Será su hija Ana Corina Sosa quien recibirá la distinción y a su vez pronunciará un discurso escrito por su madre. Al evento asistirá Javier Milei.

Por
La líder opositora finalmente no viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz.

La líder opositora finalmente no viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz.

AFP

Luego de varios días de especulaciones, la líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente no estará presente este miércoles en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. Sin embargo, desde el Instituto, que en un principio habían informado que no estaría en el país, aclararon que sí viajará a Oslo.

La líder opositora le mandó un mensaje a los venezolanos.
Te puede interesar:

El mensaje de Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Hace dos años que no veo a mis hijos"

También informaron que será su hija, Ana Corina Sosa, quien subirá al escenario del Ayuntamiento de Oslo para recibir el galardón y leer el discurso en su nombre, ante la imposibilidad de la dirigente. Según informaron, su paradero en Venezuela se mantiene en reserva.

En un primer momento, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, explicó a la televisión pública noruega NRK que Machado “desgraciadamente” no llegó a Noruega, por lo que no estará en persona en la ceremonia oficial, pese a los esfuerzos para llegar. Más tarde, se rectificaron: "Hizo todo en su poder para poder venir, en un viaje de alto peligro".

"Aunque no podrá estar en la ceremonia, estamos felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", agregaron a través de un escueto comunicado.

Comunicado Corina Machado Premio Nobel

Ya en la víspera, la organización había alimentado las especulaciones al postergar primero y luego cancelar la conferencia de prensa prevista con la Nobel de la Paz. Recordaron entonces que la propia Machado había admitido en entrevistas “lo complicado que será el viaje a Oslo”, por lo que evitaron confirmar si podría llegar sobre la hora. La dirigente había pedido que se garantizaran las medidas de seguridad y cuidado para trasladarse.

Milei - maría corina machado
Milei estará en Oslo pese a la ausencia de Machado.

Milei estará en Oslo pese a la ausencia de Machado.

La opositora había anunciado días atrás que viajaría para hacer en Noruega su primera aparición pública desde enero, pero su situación en Venezuela mantiene todas las incógnitas abiertas.

Si bien el presidente Javier Milei había supeditado su viaje a la presencia en persona de Machado, finalmente estará en Oslo pese a la ausencia en el evento de la dirigente opositora. Acompañarán también los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa.

Premio Nobel de la Paz 2025: a qué hora es la ceremonia

El evento que se realizará en el Ayuntamiento de Oslo comenzará a las 9 de la mañana de Argentina. Se espera que se desarrollen actuaciones artísticas y el discurso de presentación pronunciado por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Noticias relacionadas

Desde la asunción de Maduro en Venezuela, Corina Machado vive en la clandestinidad

Por qué María Corina Machado no pudo recibir el Nobel de la Paz

Ana Corina Sosa fue quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. 
play

En ausencia, Corina Machado fue distinguida con el Nobel de la Paz: lo recibió su hija

El gobierno británico aconsejó el uso de barbijo para quienes no se sientan bien.

Por brote de gripe H3N2, el Reino Unido dicta una cuarentena como la del Covid-19: vuelve el barbijo y el confinamiento

Nadie perdió la vida. 

Impactante accidente: un avión aterrizó de emergencia sobre un auto en plena autopista

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski junto a su par italiana Giorgia Meloni en la cumbre celebrada este martes en Roma.

Zelenski aseguró que le presentará a Estados Unidos una contrapropuesta de paz con Rusia

La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

Rating Cero

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Ashton Kutcher logró el cinturón negro de jiu-jitsu tras seis años de práctica.

La impresionante transformación del protagonista de El efecto mariposa: ahora es cinturón negro de jiu-jitsu

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo. 
play

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
play

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

últimas noticias

Los allanamientos en AFA se realizaron en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Hace 3 minutos
Es un destino turístico natural y encantador en la provincia de Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el sendero sencillo que puede disfrutar toda la familia sin dejar de lado a la naturaleza

Hace 5 minutos
El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 16 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 27 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 37 minutos