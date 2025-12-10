IR A
IR A

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Una miniserie de la plataforma de streaming que mezcla humor negro, suspenso y drama a través del regreso de un expolicía endeudado a su pueblo natal.

Tiene un ritmo ágil

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo.  

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción que está llamando fuertemente la atención de los suscriptores que disfrutan de historias con humor negro y situaciones límite. La plataforma ofrece Un hombre en Florida, una intensa miniserie estadounidense de siete episodios protagonizada por Edgar Ramírez y Abbey Lee, que mezcla drama, suspenso y comedia en un entorno marcado por la desesperación y la codicia.

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
Te puede interesar:

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

Esta serie, dirigida por Donald Todd y estrenada en abril de 2023, desató gran entusiasmo entre los espectadores y se posicionó rápidamente en el Top 3 del gigante del streaming.

Un hombre en Florida, ambientada en las playas y autopistas de Florida, presenta a un expolicía endeudado que regresa a su ciudad natal para enfrentar una búsqueda peligrosa que involucra tesoros hundidos, traiciones y un triángulo amoroso explosivo. Con una producción que captura la esencia del calor extremo, los moteles al paso y la desesperación que caracteriza al estado sureño, la serie construye un relato donde personajes torpes y decisiones cuestionables generan situaciones tan absurdas como atractivas.

Esta historia logra equilibrar perfectamente el drama con el humor negro, ofreciendo personajes complejos, giros que no se esperan y momentos que desafían la lógica, creando una experiencia única. Su corta extensión de siete capítulos promete atraer tanto a quienes buscan entretenimiento rápido como a los fanáticos de las tragicomedias donde la química entre protagonistas resulta fundamental para sostener una trama cargada de tensión y complicidad.

florida (1) (1).jpg
Un hombre en Florida te hará estar al borde del sillón.

Un hombre en Florida te hará estar al borde del sillón.

Netflix: sinopsis de Un hombre en Florida

Un hombre en Florida sigue la historia de Mike Valentine, un exdetective arruinado económicamente y con una carrera profesional en declive que trabaja como guardaespaldas de Moss Yankov, el hijo de un mafioso fallecido en Filadelfia. La trama arranca cuando se descubre el secreto de un tesoro español abandonado en 1715. Este consiste en un baúl repleto de monedas de oro enterrado en Florida central.

Lo que arranca como una misión aparentemente sencilla se transforma rápidamente en una situación peligrosa cuando Mike regresa a su ciudad natal, el lugar donde nació, se convirtió en detective y vivió un matrimonio fallido. Ahí, el protagonista establece un vínculo con Delly, basado en amistad, complicidad y atracción, mientras ambos deciden mantener en secreto la búsqueda del tesoro.

Pese a eso, el padre de Mike, Sonny Valentine, un jubilado dueño de un bar costero, descubre la historia y se suma a la aventura junto a otros personajes que terminan involucrados en una maratón por recuperar el botín hundido supuestamente en el fondo de un garaje abandonado, creando una dinámica caótica donde detectives torpes enfrentan a ladrones aún más torpes en una tragicomedia marcada por el calor extremo y las decisiones impulsivas.

Un hombre en Florida

Tráiler de Un hombre en Florida

Embed - Un hombre de Florida | Avance oficial | Netflix

Reparto de Un hombre en Florida

  • Edgar Ramírez como Mike Valentine
  • Abbey Lee como Delly West
  • Anthony LaPaglia como Sonny Valentine
  • Otmara Marrero como Patsy
  • Lex Scott Davis como Iris
  • Emory Cohen como Moss Yankov
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

últimas noticias

Los allanamientos en AFA se realizaron en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Hace 8 minutos
Es un destino turístico natural y encantador en la provincia de Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el sendero sencillo que puede disfrutar toda la familia sin dejar de lado a la naturaleza

Hace 10 minutos
El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 21 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 32 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 42 minutos