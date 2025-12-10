Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo.
Netflix
Netflix incorporó a su catálogo una producción que está llamando fuertemente la atención de los suscriptores que disfrutan de historias con humor negro y situaciones límite. La plataforma ofrece Un hombre en Florida, una intensa miniserie estadounidense de siete episodios protagonizada por Edgar Ramírez y Abbey Lee, que mezcla drama, suspenso y comedia en un entorno marcado por la desesperación y la codicia.
Esta serie, dirigida por Donald Todd y estrenada en abril de 2023, desató gran entusiasmo entre los espectadores y se posicionó rápidamente en el Top 3 del gigante del streaming.
Un hombre en Florida, ambientada en las playas y autopistas de Florida, presenta a un expolicía endeudado que regresa a su ciudad natal para enfrentar una búsqueda peligrosa que involucra tesoros hundidos, traiciones y un triángulo amoroso explosivo. Con una producción que captura la esencia del calor extremo, los moteles al paso y la desesperación que caracteriza al estado sureño, la serie construye un relato donde personajes torpes y decisiones cuestionables generan situaciones tan absurdas como atractivas.
Esta historia logra equilibrar perfectamente el drama con el humor negro, ofreciendo personajes complejos, giros que no se esperan y momentos que desafían la lógica, creando una experiencia única. Su corta extensión de siete capítulos promete atraer tanto a quienes buscan entretenimiento rápido como a los fanáticos de las tragicomedias donde la química entre protagonistas resulta fundamental para sostener una trama cargada de tensión y complicidad.
Netflix: sinopsis de Un hombre en Florida
Un hombre en Floridasigue la historia de Mike Valentine, un exdetective arruinado económicamente y con una carrera profesional en declive que trabaja como guardaespaldas de Moss Yankov, el hijo de un mafioso fallecido en Filadelfia. La trama arranca cuando se descubre el secreto de un tesoro español abandonado en 1715. Este consiste en un baúl repleto de monedas de oro enterrado en Florida central.
Lo que arranca como una misión aparentemente sencilla se transforma rápidamente en una situación peligrosa cuando Mike regresa a su ciudad natal, el lugar donde nació, se convirtió en detective y vivió un matrimonio fallido. Ahí, el protagonista establece un vínculo con Delly, basado en amistad, complicidad y atracción, mientras ambos deciden mantener en secreto la búsqueda del tesoro.
Pese a eso, el padre de Mike, Sonny Valentine, un jubilado dueño de un bar costero, descubre la historia y se suma a la aventura junto a otros personajes que terminan involucrados en una maratón por recuperar el botín hundido supuestamente en el fondo de un garaje abandonado, creando una dinámica caótica donde detectives torpes enfrentan a ladrones aún más torpes en una tragicomedia marcada por el calor extremo y las decisiones impulsivas.
Tráiler de Un hombre en Florida
Embed - Un hombre de Florida | Avance oficial | Netflix