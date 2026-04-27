IR A
IR A

Telefe vuelve a levantar Gran Hermano: qué pasó

El canal anunció que, tal como sucedió este domingo con el Martín Fierro de Moda, decidieron ceder el prime time a otro programa con compromisos impostergables para este martes 28.

Por el partido de Boca por la Copa Libertadores

Por el partido de Boca por la Copa Libertadores, Gran Hermano no saldrá al aire este martes a la noche

Telefe anunció que levantará nuevamente Gran Hermano, ya que realizará una pequeña modificación en la grilla para este martes 28, algo que ya se vio en el último tiempo.

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.
Te puede interesar:

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

El reality, que no salió al aire este domingo por el vivo de la entrega de los premios de los Martín Fierro de Moda, deberá realizar lo mismo durante el segundo día de la semana por el compromiso televisivo ya pactado: Boca jugará su compromiso por la Copa Libertadores.

De esta manera, el canal de las pelotas pasará en el prime time el choque correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, donde el conjunto Xeneize, jugará en Brasil frente a Cruzeiro desde las 21:30. “¡Boca quiere seguir sumando de a tres para asegurar su clasificación! Mirá Cruzeiro vs. Boca este martes 21.15 por Telefe con Pablo Girart y Juan Pablo Varsky”, anunciaron en las redes sociales del canal.

Generación dorada saldrá este lunes en vivo y Santiago del Moro dará a conocer quién es el próximo eliminado, que está entre Solange Abraham, Franco Zunino, Yipio, Danelik y Brian Sarmiento. El voto es negativo; quien más votos obtenga se retirará de la competencia.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

Este lunes Gran Hermano se despedirá de un participante y en las últimas horas se dieron a conocer algunos números de las encuestas que indican qué participante tiene más probabilidades de abandonar la casa.

Después de que Tamara Paganini, Daniela, Zilli y Eduardo fueran los menos votados, y entonces quedaran adentro por una semana más, la placa se redujo a cinco nombres: Brian Sarmiento, Danelik, Solange Abraham, Franco Zunino y Yipio.

Según adelantó el especialista en el juego Fefe Bongiorno, los usuarios votaron en X, pero en las últimas horas dieron un giro y el orden de los candidatos a abandonar la casa se alteró: Yipio encabeza la lista para quedar afuera. Si bien la humorista estaba ubicada en segundo lugar, su imagen se vio afectada recientemente.

Noticias relacionadas

María Susini y Facundo Arana.

María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
play

Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 

Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

últimas noticias

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Hace 5 minutos
Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

Hace 14 minutos
Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Hace 30 minutos
Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Hace 38 minutos
Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final del músico de una reconocida banda de cumbia

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final de un músico de una reconocida banda de cumbia

Hace 1 hora