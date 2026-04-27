Telefe vuelve a levantar Gran Hermano: qué pasó

El canal anunció que, tal como sucedió este domingo con el Martín Fierro de Moda, decidieron ceder el prime time a otro programa con compromisos impostergables para este martes 28.

Por el partido de Boca por la Copa Libertadores, Gran Hermano no saldrá al aire este martes a la noche

Telefe anunció que levantará nuevamente Gran Hermano, ya que realizará una pequeña modificación en la grilla para este martes 28, algo que ya se vio en el último tiempo.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

El reality, que no salió al aire este domingo por el vivo de la entrega de los premios de los Martín Fierro de Moda, deberá realizar lo mismo durante el segundo día de la semana por el compromiso televisivo ya pactado: Boca jugará su compromiso por la Copa Libertadores.

De esta manera, el canal de las pelotas pasará en el prime time el choque correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, donde el conjunto Xeneize, jugará en Brasil frente a Cruzeiro desde las 21:30 . “¡Boca quiere seguir sumando de a tres para asegurar su clasificación! Mirá Cruzeiro vs. Boca este martes 21.15 por Telefe con Pablo Girart y Juan Pablo Varsky”, anunciaron en las redes sociales del canal.

¡Boca quiere seguir sumando de a tres para asegurar su clasificación! Mirá Cruzeiro vs. Boca este martes 21.15 por Telefe con @giraltpablo y Varsky #LibertadoresEnTelefe pic.twitter.com/MtRd4V07gP

Generación dorada saldrá este lunes en vivo y Santiago del Moro dará a conocer quién es el próximo eliminado, que está entre Solange Abraham, Franco Zunino , Yipio, Danelik y Brian Sarmiento. El voto es negativo; quien más votos obtenga se retirará de la competencia.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

Este lunes Gran Hermano se despedirá de un participante y en las últimas horas se dieron a conocer algunos números de las encuestas que indican qué participante tiene más probabilidades de abandonar la casa.

Después de que Tamara Paganini, Daniela, Zilli y Eduardo fueran los menos votados, y entonces quedaran adentro por una semana más, la placa se redujo a cinco nombres: Brian Sarmiento, Danelik, Solange Abraham, Franco Zunino y Yipio.

Según adelantó el especialista en el juego Fefe Bongiorno, los usuarios votaron en X, pero en las últimas horas dieron un giro y el orden de los candidatos a abandonar la casa se alteró: Yipio encabeza la lista para quedar afuera. Si bien la humorista estaba ubicada en segundo lugar, su imagen se vio afectada recientemente.