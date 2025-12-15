15 de diciembre de 2025 Inicio
Dedicatorias picantes, despechos y un disfraz de Dumbledore: los mejores momentos del Martin Fierro de streaming

La primera entrega de los Martín Fierro del Streaming estuvo repleta de episodios que quedarán en el recuerdo. Desde cruces entre íconos del formato, hasta apariciones sorprendentes.

Luis Ventura

Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, apareció vestido de Dumbledore, el mítico personaje de Harry Potter.

Este domingo se realizó la ceremonia de la entrega de los Premios Martin Fierro de Streaming, en una noche que estuvo llena de momentos sorprendentes. Entre ellos, dedicatorias picantes, despechos amorosos y hasta un disfraz de Dumbledore, el mítico personaje de la saga Harry Potter.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia sucedió durante la alfombra roja, cuando los encargados de la cobertura, Eial Moldavsky y Martina Benza, posaban sus ojos ante la posibilidad del cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet, después de que esta semana "La Reini" difundiera mensajes agresivos de quien fue su pareja. "La verdad que fue un episodio triste, muy fuerte que a mí no me identifica y los que a mí me conocen saben que yo no soy wandaneresco", comenzó el hijo del ex saxofonista de Sumo. Luego, continuó: "No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero bueno, esta vez no me quedó otra y... contraataqué, como se dice, y la pasé como el orto", aseguró en relación a los insultos que le propició a su ex novia, quien lo había acusado de mentiroso.

Otro de los episodios notables de los Martín Fierro del Streaming fue cuando Industria Nacional, del canal Gelatina, obtuvo el premio al mejor programa político. Al recibir el galardón, su conductor Pedro Rosemblat se refirió a uno de sus contrincantes tanto en la terna, como en la escena ideológica: el "Gordo Dan", referente de La Libertad Avanza y del diario oficialista transmitido por Carajo.

"A mi particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) es mi favorito. Gracias", dijo Rosemblat al recibir la estatuilla.

Por último, la gran aparición de Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y encargado de los Martin Fierro, vestido como Dumbledore causó una gran ovación entre los presentes.

"Estamos acá para empezar a entregar un premio en un sistema completamente diferente de comunicación, como es el streaming", comenzó Ventura en la apertura de la ceremonia. “Vamos a seguir provocando nuevos Martín Fierros, queremos que el argentino valore a sus profesionales, valore a sus trabajadores, a sus contenidos y a su sistema de comunicación. ¡Vamos arriba!“, dijo el presidente de APTRA con un espectacular look.

Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, apareció vestido de Dumbledore, el mítico personaje de Harry Potter.

Dedicatorias picantes, despechos y un disfraz de Dumbledore: los mejores momentos del Martin Fierro de streaming

La Sub 16 de River.

Con dos goles de Cabral, River ganó la final contra Atlético de Madrid y se llevó la Messi Cup

El pedido fue durante una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Luján.

A días de la Navidad, los curas villeros reclamaron pan, vivienda, salud y trabajo en los barrios

El piloto de la aerolínea JetBlue responsabilizó por el incidente al avión de la fuerza aérea estadounidense.

Un piloto comercial que pasó cerca de Venezuela casi se estrella en el aire con un avión militar de Estados Unidos

