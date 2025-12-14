Con dos goles de Cabral, River ganó la final contra Atlético de Madrid y se llevó la Messi Cup Con dos goles de Bruno Cabral, el Millonario venció 2-0 al Atlético de Madrid en la final y volvió a demostrar su jerarquía internacional. Por + Seguir en







La Sub 16 de River.

River Plate se consagró campeón de la Messi Cup tras vencer 2 a 0 al Atlético de Madrid en la final del certamen internacional de inferiores, disputado en Estados Unidos, y volvió a demostrar la jerarquía de sus divisiones formativas en una competencia que reunió a algunas de las academias más prestigiosas del mundo.

El conjunto millonario mostró contundencia en el partido decisivo, que resolvió con dos goles de Bruno Cabral, figura de la final. El jugador fue determinante en los momentos clave del encuentro y le permitió a River controlar el desarrollo del juego y cerrar el triunfo con solvencia frente al elenco español, para coronar una campaña de alto nivel.

Cómo llegó River Plate a la final de la Messi Cup A lo largo del torneo, el equipo de Núñez dejó una imagen sólida y competitiva, con una identidad de juego clara y un marcado protagonismo. River enfrentó y superó a Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea, compitiendo de igual a igual ante las principales potencias del fútbol formativo internacional.

Desde la institución destacaron el orgullo que representa esta consagración para el club y para el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores. La obtención de la Messi Cup reafirma el prestigio internacional de River en el plano formativo y respalda un proyecto que históricamente ha sido semillero de futbolistas para el primer equipo y para el fútbol mundial.