Un piloto comercial que pasó cerca de Venezuela casi se estrella en el aire con un avión militar de Estados Unidos

El incidente se produjo cuando una nave con pasajeros que había despegado de la isla caribeña de Curazao se cruzó con otra perteneciente a las fuerzas armadas norteamericanas.

El piloto de la aerolínea JetBlue responsabilizó por el incidente al avión de la fuerza aérea estadounidense.

Un piloto de la aerolínea JetBlue evitó una catástrofe cuando en el aire detuvo su ascenso rápidamente y logró esquivar a un avión de la fuerza aérea estadounidense que se encontraba sobrevolando el mar Caribe, después de despegar de la pequeña isla de Curazao.

"Casi chocamos en el aire, aquí arriba. Pasaron justo en nuestra trayectoria. No tienen el transpondedor encendido, es indignante", dijo el piloto de JetBlue, según la grabación de su conversación con la torre de control que fue difundida por el medio británico The Guardian.

El incidente afectó al vuelo 112 de JetBlue que había despegado de Curazao y que tenía como destino la ciudad estadounidense de Nueva York. Lo que por poco pudo haber sido una tragedia con la muerte de decenas de civiles ocurrió en el contexto de la campaña militar de Washington contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro, el cual comenzó en septiembre pasado y ya tiene unas 87 personas asesinadas, a partir de una veintena de ejecuciones extrajudiciales que ordenó la Casa Blanca contra supuestas embarcaciones que trasladaban drogas prohibidas desde las costas latinoamericanas. En ninguno de estos ataques las autoridades norteamericanas presentaron pruebas sobre la carga de estas lanchas ni la identidad de sus tripulantes.

“Acabamos de pasar un avión justo delante de nosotros a menos de 8 kilómetros, quizá a 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”, dijo el piloto. “Tuvimos que detener el ascenso”, agregó luego sobre la nave norteamericana que después se dirigió hacia el espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, declaró que el incidente fue reportado a las autoridades estadounidenses y que se encuentran a disposición de cualquier investigación pertinente. "Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a la tripulación por informar de inmediato esta situación a nuestro equipo directivo", dijo el vocero de la aerolínea.

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses instándolas a “tener precaución” cuando se encuentren en el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

