Empleo privado en picada: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

Fueron cuatro meses de baja consecutivos. En septiembre hubo una disminución de 10,7 mil trabajadores respecto de octubre. En la Ciudad de Buenos Aires el desempleo alcanzó el 6,3% y afecta a 107.000 personas: 6 de cada 10 son mujeres.

El empleo registrado en Argentina experimentó una nueva contracción en septiembre , según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) . La cantidad total de trabajadores formales se ubicó en 12,84 millones , lo que representa una caída mensual del 0,1%, equivalente a 10,7 mil puestos de trabajo menos respecto a agosto . El mercado laboral formal acumula una fase de debilidad durante 2025, con el empleo privado perdiendo cerca de 49 mil puestos entre junio y septiembre .

El desagregado del empleo en septiembre muestra una contracción generalizada del trabajo asalariado, que bajó un 0,1% mensual. Esta caída fue impulsada por la disminución en el sector privado (-0,2%) y en el trabajo en casas particulares (-0,7%) , mientras que el empleo público subió marginalmente un 0,1%. Por otro lado, el trabajo independiente se mantuvo estable, aunque con una marcada reducción en la categoría de monotributistas sociales (-1,8%) y autónomos (-0,7%), compensada por el aumento de monotributistas comunes.

En la comparación interanual, el panorama resulta más negativo. El empleo asalariado se redujo en 53,3 mil puestos (-0,5%) , con caídas en todos los segmentos. La baja más significativa se registró en el trabajo independiente, que se contrajo un 11,9% (378 mil personas menos), un fenómeno fuertemente influenciado por la reducción del 63% en la base de monotributistas sociales debido a cambios normativos y de reempadronamiento.

El desempeño del empleo privado por sectores económicos fue heterogéneo. En septiembre, seis de las catorce ramas de actividad redujeron su plantilla. Las caídas más notables se registraron en la Explotación de minas y canteras (-0,7%), Industrias manufactureras (-0,4%) y Agricultura y ganadería (-0,3%) . En el balance interanual, el empleo privado total cae un 0,4%, con fuertes desplomes en Industria (-1,8%) y Minería (-8,3%) , que no lograron ser compensados por las leves subas en otros sectores.

A nivel provincial, el empleo privado también mostró disparidad, con 17 de las 24 jurisdicciones registrando caídas mensuales, destacándose Tierra del Fuego y Misiones con bajas de -1,2% . Por el contrario, Chubut (+1,0%) y Catamarca (+0,4%) registraron las mayores subas . En términos de ingresos, la remuneración bruta promedio en septiembre de 2025 alcanzó $1.797.893, con un crecimiento interanual del 37,8%.

En CABA, el desempleo alcanzó el 6,3% y afecta a 107.000 personas: 6 de cada 10 son mujeres

La tasa de desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 6,3% durante el tercer trimestre de 2025, un nivel que afectó a 107.000 personas. Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), esta cifra se mantuvo estable en comparación con el mismo período de 2024 (variación interanual cero).

En el análisis trimestral, el indicador mostró una mejora, registrando una caída de 1,4 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2025, cuando la desocupación se ubicaba en 7,7% (132.000 personas). Las tasas de actividad y de empleo también mostraron una leve alza interanual, situándose en 55,0% y 51,6% de la población económicamente activa (PEA), respectivamente.

El reporte destaca una marcada brecha de género y territorial en la distribución del desempleo. La tasa de desocupación para las mujeres asciende al 7,4%, significativamente superior al 5,2% registrado para los hombres, siendo el 57,8% de los desocupados de CABA mujeres. Territorialmente, la Zona Sur de la ciudad presenta la tasa de desempleo más alta (7,4%), superando el promedio general.

En cuanto a la calidad del trabajo, el informe subraya la alta informalidad. Si bien el 72,6% de los ocupados son asalariados, un 27,3% de estos no realiza descuentos jubilatorios. Asimismo, el 58,1% de los asalariados no contaba con registro en la seguridad social, exponiendo la persistencia de la precarización laboral. El 73% del empleo en la Ciudad se concentra en el sector Servicios.