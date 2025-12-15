IR A
Martín Fierro de Streaming: uno por uno, los ganadores de cada terna

APTRA reunió a las figuras de los canales de streaming para premiarlas por su labor. Una por una, las ganadoras y las mejores chicanas de la noche.

Los ojos del mundo digital y televisivo se posaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por APTRA.

Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, apareció vestido de Dumbledore, el mítico personaje de Harry Potter.
Dedicatorias picantes, despechos y un disfraz de Dumbledore: los mejores momentos del Martin Fierro de streaming

La gala oficial comenzó a las 21 por el canal de streaming OLGA y por Telefe. Aunque la transmisión arrancó a las 18:30 con una previa especial a cargo de Pollo Álvarez y a las 19:30 comenzó la alfombra roja con un equipo de duplas que aportarán dinamismo y estilo propio, cubriendo la llegada de creadores de contenido y streamers al Centro de Convenciones.

Esta primera edición de los Martín Fierro buscaba destacar programas, formatos y talentos que han redefinido la manera de informar, entretener y conectar con las audiencias en el universo del streaming.

Uno por uno, los ganadores de los Martín Fierro de Streaming

Producción integral

Olga

Conducción Masculina

Lucas Rodríguez - Vorterix

Dupla del año

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Comunidad

Luzu TV

Programa semanal

Mi primo es así - Olga

Magazine

Sería Increíble - Olga

Mejor contenido On Demand

La Cruda - Olga

Clip del año (voto del público)

Luzu TV

Musical

Un poco de ruido

Voz periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Coconducción masculina

Damián Betular - Olga

Streamer

Davo

Humorístico

Soñé que volaba - Olga

Stream react

La Voz - Streams Telefe & LUZU TV

Político

Industria Nacional - Gelatina

Transmisión especial

Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Conducción femenina

Nati Jota - Olga

Deportivo

Cuidemos el fútbol - AZZ

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - Olga

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

La mañana - Infobae

Talento revelación

Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística femenina

Momi Giardina - Luzu TV

Voz periodística deportiva

Flavio Azzaro - AZZ

Mejor programa federal

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Figura humorística masculina

Martín Garabal - Luzu TV

Coconducción femenina

Yoyi Francella - Luzu TV

El más border del streaming

Lo del Turco - La canchita TV

Actualidad

Ángel responde - Bondi

Columnista

Seba de Caro - Gelatina

Las mejores chicanas de la noche de los Martín Fierro de Streaming

El revoleo de reclamos entre la influencer Sofía "La Reini" Gonet y el coconductor de Luzu Tv Homero Pettinato tras su ruptura se trasladó a la alfombra roja de la noche cuando a ambos les preguntaron por el tema.

El hijo de Roberto Pettinato aclaró que él no es "wandanaresco" y criticó a su ex por exponer los chats de ambos, mientras que La Reini eligió el silencio y no emitir una palabra más sobre el tema tras borrar las capturas de sus redes sociales. Ni siquiera la insistencia de la prensa pudo romper con su postura.

“La verdad que fue un episodio triste, muy fuerte que a mí no me identifica y los que a mí me conocen saben que yo no soy wandaneresco. No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero bueno, esta vez no me quedó otra y... contraataqué, como se dice, y la pasé como el o....”, consideró Homero sobre su pelea digital con su exnovia.

Por otro lado, al fundador y conductor de Gelatina, Pedro Rosemblat, volvieron a preguntarle por su enojo con los dueños de Olga, Luis y Bernarda Cella, por cobrarle al público para votar por el mejor clip del año y desdramatizó: “Fue una chicanita al aire, ya pasó. Por supuesto (que paso de página rápido), como dicen ‘Tabula rasa’. Estamos acá y venimos a pasarla bien”.

Aún así, al ser premiado por Mejor programa político por Industria Nacional se lo dedicó al canal de streaming libertario Carajo. "Me pone muy contento ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito", deslizó el joven empresario peronista.

Otro momento destacado de la noche fue cuando el presidente de APTRA, Luis Ventura, apareció sobre el escenario disfrazado del director de Hogwarts, Albus Dumbledore, un personaje de la saga Harry Potter.

