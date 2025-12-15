Martín Fierro de Streaming: uno por uno, los ganadores de cada terna

Los ojos del mundo digital y televisivo se posaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por APTRA.
APTRA reunió a las figuras de los canales de streaming para premiarlas por su labor. Una por una, las ganadoras y las mejores chicanas de la noche.
La gala oficial comenzó a las 21 por el canal de streaming OLGA y por Telefe. Aunque la transmisión arrancó a las 18:30 con una previa especial a cargo de Pollo Álvarez y a las 19:30 comenzó la alfombra roja con un equipo de duplas que aportarán dinamismo y estilo propio, cubriendo la llegada de creadores de contenido y streamers al Centro de Convenciones.
Esta primera edición de los Martín Fierro buscaba destacar programas, formatos y talentos que han redefinido la manera de informar, entretener y conectar con las audiencias en el universo del streaming.
Olga
Lucas Rodríguez - Vorterix
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Luzu TV
Mi primo es así - Olga
Sería Increíble - Olga
La Cruda - Olga
Luzu TV
Un poco de ruido
Iván Schargrodsky - Cenital
Damián Betular - Olga
Davo
Soñé que volaba - Olga
La Voz - Streams Telefe & LUZU TV
Industria Nacional - Gelatina
Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
Nati Jota - Olga
Cuidemos el fútbol - AZZ
Gracias Mercedes - Olga
Segurola y Habana - Futurock
La mañana - Infobae
Ángela Torres - Luzu TV
Momi Giardina - Luzu TV
Flavio Azzaro - AZZ
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Martín Garabal - Luzu TV
Yoyi Francella - Luzu TV
Lo del Turco - La canchita TV
Ángel responde - Bondi
Seba de Caro - Gelatina
El revoleo de reclamos entre la influencer Sofía "La Reini" Gonet y el coconductor de Luzu Tv Homero Pettinato tras su ruptura se trasladó a la alfombra roja de la noche cuando a ambos les preguntaron por el tema.
El hijo de Roberto Pettinato aclaró que él no es "wandanaresco" y criticó a su ex por exponer los chats de ambos, mientras que La Reini eligió el silencio y no emitir una palabra más sobre el tema tras borrar las capturas de sus redes sociales. Ni siquiera la insistencia de la prensa pudo romper con su postura.
“La verdad que fue un episodio triste, muy fuerte que a mí no me identifica y los que a mí me conocen saben que yo no soy wandaneresco. No me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero bueno, esta vez no me quedó otra y... contraataqué, como se dice, y la pasé como el o....”, consideró Homero sobre su pelea digital con su exnovia.
Por otro lado, al fundador y conductor de Gelatina, Pedro Rosemblat, volvieron a preguntarle por su enojo con los dueños de Olga, Luis y Bernarda Cella, por cobrarle al público para votar por el mejor clip del año y desdramatizó: “Fue una chicanita al aire, ya pasó. Por supuesto (que paso de página rápido), como dicen ‘Tabula rasa’. Estamos acá y venimos a pasarla bien”.
Aún así, al ser premiado por Mejor programa político por Industria Nacional se lo dedicó al canal de streaming libertario Carajo. "Me pone muy contento ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito", deslizó el joven empresario peronista.
Otro momento destacado de la noche fue cuando el presidente de APTRA, Luis Ventura, apareció sobre el escenario disfrazado del director de Hogwarts, Albus Dumbledore, un personaje de la saga Harry Potter.