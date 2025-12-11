"Tengo el corazón roto": una participante fue eliminada de MasterChef Celebrity después de una tensa gala La competidora no logró convencer al jurado y tuvo que dejar su delantal con emotivo adiós al reality de cocina y sus compañeros. + Seguir en







Martitegui fue quien anunció la decisión sobre la participante del reality. Redes sociales

La actriz Eugenia Tobal se despidió de MasterChef Celebrity después de una gala en donde se vivió mucha tensión y fue eliminada de la competencia en una noche con descargos y llanto, en el estudio de Telefe.

La gala tuvo momentos de tensión con el jurado, luego de que la mediática tuviera una fuerte discusión con el chef Germán Martitegui en un desafío en la cocina anterior, y que la propia Tobal calificó como un momento de inflexión en el juego.

Momi Giardina, Andy Chango, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias, La Joaqui, y Tobal integraron el grupo para evitar convertirse en el nuevo eliminado de la noche. Y la final fue entre Eugenia y La Reini.

Los 8 competidores se enfrentaron en la octava noche de eliminación y a pesar del esfuerzo de la artista no logró convencer al jurado integrado por Martitegui, Donato de Santis y Santiago Giorgini. Sin embargo, le dedicaron unas palabras de reconocimiento a su sensibilidad y evolución.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masterchef Argentina (@masterchefargentina) La emotiva despedida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity La acriz Eugenia Tobal fue eliminada este miércoles de MasteChef Celebrity y se fue llorando: "Son lágrimas de alegría y de tristeza también". Después aclaró el desafío que representó el programa para ella: "Es un certamen que te genera mucha adrenalina y te hace desafiarte a vos misma".

Agregó: "Fue una experiencia hermosa haber estado en MasterChef. Es un programa que consumí y consumo desde siempre, y al que me animé a decir que sí este año". "Gracias por las palabras, gracias por la oportunidad de transitar este ratito. Mi mamá me enseñó con amor a cocinar… En realidad, ni siquiera supo ella: yo la miraba y de ahí aprendí. Gracias a Telefe por haber podido ver a un montón de compañeros de trabajo, y a ustedes, que son lo más". En este sentido, aclaró que se llevó un grupo de compañeros que no imaginaba que podía generar "en esa ensalada rusa".