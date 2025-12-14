15 de diciembre de 2025 Inicio
A días de la Navidad, los curas villeros reclamaron pan, vivienda, salud y trabajo en los barrios

El equipo de sacerdotes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires compartió la dura realidad que afrontan los barrios populares.

El pedido fue durante una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Luján.

El equipo de sacerdotes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) reclamaron desde Luján por las necesidades de sus barrios en el camino previo a la Navidad. En el marco de una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Luján, compartieron la dura realidad que afrontan los barrios precarios en materia de vivienda, alimentación, salud y trabajo.

En el mensaje a la comunidad, los sacerdotes expresaron “en esta Navidad, en nuestras villas y barrios populares siguen faltando cloacas y verdadera integración socio urbana”.

En este sentido, manifestaron su preocupación por ciertos discursos públicos al indicar que “escandalosamente, volvimos a escuchar la palabra 'erradicación' y 'dinamitar' las villas”, considerando que es “una instigación a la violencia absolutamente inadmisible".

Asimismo, sostuvieron que “en esta Navidad, en muchas familias de nuestros barrios va a faltar pan, es decir una mesa digna, juguetes y pan dulce” y agregaron que “en muchas calles y pasillos de nuestras villas falta agua potable y no potable, y las obras pluviales correspondientes”.

De la misma manera, expusieron que “en esta Navidad, la atención de salud sigue siendo insuficiente en nuestros barrios”, denunciando que los centros de salud no tienen los recursos necesarios y que faltan medicamentos psicólogos y demás servicios.

Al mismo tiempo, lamentaron que “en esta Navidad, muchas familias no tienen trabajo digno”, al remarcar que “hay empleo precario y emprendimientos con poca expectativa de éxito”.

Aún con el duro escenario descrito, los curas villeros rescataron que “siempre sabemos que los primeros urbanizadores de nuestros barrios son los mismos vecinos, que transformaron basurales, lagunas y lugares abandonados y los convirtieron en barrios afianzados”.

En este sentido, destacaron que los vecinos se ocupan de "multiplicar los panes" entre las familias y en los comedores, agregando que “la misma solidaridad se pone en juego para instalar el agua y la luz, también para los problemas de salud y trabajo” y valorando que “se la rebuscan para conseguir el pan y lo necesario para los chicos”.

Apelando a la esperanza cristiana en la antesala de la Navidad, los sacerdotes resaltaron que “en nuestros barrios, en medio de la pobreza y las puertas que se cierran, Jesús sigue encontrando un lugar para nacer” y rogaron que “la Virgen de Luján interceda para que todos tengamos vivienda digna, pan. agua, salud y trabajo”.

