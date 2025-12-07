"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

Yanina Latorre volvió a opinar sobre la participante de MasterChef Celebrity Marixa Balli, antes de debutar en el reality de cocina: "Se quedó en la época de vedette", aseguró. La panelista criticó a la bailarina luego que ésta se quejó por la incorporación de ella en el certamen de Telefe, y sugirió que las "reglas no son iguales para todos" en la televisión.
“Se empezó a enojar con cosas de la producción. Es más fácil pegarme a mí que al conductor, que es el dueño del circo. A lo último ni hablaba”, aseguró la mujer de Diego Latorre.
La mediática explicó que cree que el enojo aumentó porque a ella “no la dejaron ir a programas y a mí sí. No lo digo despectivamente, pero estelaridad de teatro. Soy la primera figura, quedó en la cosa de la vedette. Que no se compare conmigo”.
Cómo nació la pelea entre Yanina Latorre y Marixa Balli
La guerra entre las panelistas de LAM Yanina Latorre y Marixa Balli viene desde que compartían el panel del programa de Ángel de Brito, LAM, en América. La intérprete de La Cachaca habló en su momento de su salida del ciclo de espectáculos y ahora continúa con el rol protagónico que tendrá en el ciclo culinario.
Lejos de guardar silencio, la conductora de SQP lanzó la frase lapidaria dando a entender que la cantante se quedó en el pasado, invalidando la crítica sobre la supuesta desigualdad de oportunidades en la TV actual.