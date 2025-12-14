14 de diciembre de 2025 Inicio
Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

Las fuerzas de seguridad informaron que el padre tenía 50 años y fue abatido. El hijo, por su parte, tiene 24 y se encuentra en grave estado. Por el atentado murieron al menos 16 personas.

El hecho se produjo en Australia.

AP/Mark Baker
Video: así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

Lanyon brindó una conferencia de prensa en la que informó que las autoridades descartaron buscar a más responsables del hecho: "Puedo decir que no estamos buscando a ningún otro delincuente. Estamos convencidos de que en el incidente participaron dos delincuentes".

En tal sentido, detalló las edades de los atacantes. "Uno ha fallecido y el segundo se encuentra en estado crítico, pero estable, en el hospital. Los delincuentes son un hombre de 50 años y otro de 24, padre e hijo", expresó.

El ataque se produjo a las 18:30 hora local (4:30 de Argentina), cuando se realizaba el evento Chanukah by the Sea organizado por la comunidad ortodoxa Jabad local en Bondi, una de las playas más icónicas de Australia. Se trató del segundo tiroteo masivo más mortífero en Australia, después de la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996.

"Fue un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe. Esto es un acto de antisemitismo maligno y de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación. Un ataque contra judíos australianos es un ataque contra todos los australianos", aseguró el primer ministro, Anthony Albanese.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Argentina condenó el atentado terrorista en Bondi Beach

El Gobierno, a través de Cancillería, condenó el atentado terrorista de este domingo a una celebración judía en Bondi Beach, Australia, que dejó hasta el momento un saldo de 11 muertos y 29 personas hospitalizadas. "El antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática", subrayaron en un comunicado.

"La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", expresa el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El comunicado agregó que "el Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia".

"La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia", continúa el mensaje.

"Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones", concluye.

