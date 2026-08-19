IR A
IR A

Telefe perdió el prime time por primera vez en 4 años: qué programa le ganó y por cuánto

La noche de El Trece logró picos inesperados desde 2022 y se quedó con los números más altos de las mediciones nocturnas.

El Trece volvió a liderar.

El Trece volvió a liderar.

Redes sociales

Los números de Gran Hermano bajaron considerablemente en comparación a otras ediciones y ahora quedó más que demostrado porque, en la pelea de los canales de aire, Telefe perdió en el prime time ante El Trece. Esto se dio en el marco de la final de Es mi sueño con Guido Kaczka.

Del Moro confirmó qué pasará en Gran Hermano.
Te puede interesar:

Se supo: Santiago del Moro confirmó si expulsarán a una participante tras una supuesta agresión

El ciclo se dio desde el Teatro Ópera y fue transmitido contra la primera parte del reality de Telefe. Logró 10.1 puntos en el promedio, mientras que Gran Hermano quedó con 9.5, números alarmantes que marcan un cansancio de formato.

El programa compitió en su totalidad con Pasapalabra, a quien también derrotó. El ciclo de juegos quedó en 8.4 puntos, una parte también la compitió con Telefe Noticias que promedió 7.5 puntos y la otra fue con el inicio de Gran Hermano, ciclo que divide su programa en dos para no notar un descenso fuerte del rating.

¿Qué sucedió de diferente? Si bien hubo momentos donde El Trece lideró por sobre Telefe en esa franja durante este tiempo e incluso El Trece supo quedar por encima de su eterno rival, es la primera vez desde El Hotel de los Famosos en 2022 que el promedio queda por encima con dos dígitos, según indicó el periodista Nacho Rodríguez.

Gran Hermano le prohibió a Danelik tener sexo con Brian Sarmiento: el motivo

Danelik y Brian Sarmiento volvieron a la casa de Gran Hermano, pero no todo resultó como esperaban tras el festejo con sus compañeros por el reencuentro, donde tomaron tragos y disfrutaron de un gran banquete: el Big les prohibió tener sexo.

La pareja se conoció en el reality y, cuando ambos abandonaron la casa, blanquearon su relación y comenzaron a convivir. Pese a estar juntos, dentro del programa las reglas son estrictas y deben cumplirse a rajatabla. En esta oportunidad, tuvieron prohibido dormir juntos por haber bebido alcohol, una norma inflexible por parte del Big.

Cuando los dos participantes ya estaban acostados y tapados en la misma cama, el Big les llamó la atención e interrumpió el momento hot con un aviso. "Danelik, Brian: les recuerdo que está prohibido compartir cama cuando toman alcohol", dijo. A lo que la influencer reaccionó: "Ay, no. Pero Big, nosotros estamos juntos, somos pareja. No queremos dormir separados".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quiénes estarán en PH?

Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado

Santiago del Moro hizo un anticipo que puso en duda Gran Hermano.

Escándalo en Telefe: Santiago del Moro hizo un anticipo que pone en duda la transparencia de Gran Hermano

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
play

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Yanina Latorre reveló que quedar embarazada no fue fácil: Perdí muchos embarazos

La dolorosa revelación de Yanina Latorre sobre su búsqueda de ser madre

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

últimas noticias

play

Pagano aseguró que el ataque sufrido por la expareja de Cerimedo "fue una emboscada"

Hace 6 minutos
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El BCRA reconoce que los préstamos en dólares tendrán un impacto limitado: "No esperamos un boom"

Hace 16 minutos
La modelo salió a desmentir las acusaciones de la artista.

Candela Ruggeri salió a aclarar qué pasó con Nico Occhiato tras las acusaciones de Flor Vigna

Hace 16 minutos
Se realiza una nueva audiencia del juicio a Pity Álvarez.

Juicio a Pity Álvarez: el artista cambió de abogado y se suspendió la audiencia

Hace 21 minutos
El cantante uruguayo junto a su hija.

Quién era Florencia, la hija de Lucas Sugo que murió tras luchar contra una grave enfermedad

Hace 28 minutos