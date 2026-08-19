Telefe perdió el prime time por primera vez en 4 años: qué programa le ganó y por cuánto

La noche de El Trece logró picos inesperados desde 2022 y se quedó con los números más altos de las mediciones nocturnas.

Los números de Gran Hermano bajaron considerablemente en comparación a otras ediciones y ahora quedó más que demostrado porque, en la pelea de los canales de aire, Telefe perdió en el prime time ante El Trece. Esto se dio en el marco de la final de Es mi sueño con Guido Kaczka.

El ciclo se dio desde el Teatro Ópera y fue transmitido contra la primera parte del reality de Telefe. Logró 10.1 puntos en el promedio, mientras que Gran Hermano quedó con 9.5, números alarmantes que marcan un cansancio de formato.

El programa compitió en su totalidad con Pasapalabra, a quien también derrotó. El ciclo de juegos quedó en 8.4 puntos, una parte también la compitió con Telefe Noticias que promedió 7.5 puntos y la otra fue con el inicio de Gran Hermano, ciclo que divide su programa en dos para no notar un descenso fuerte del rating.

¿Qué sucedió de diferente? Si bien hubo momentos donde El Trece lideró por sobre Telefe en esa franja durante este tiempo e incluso El Trece supo quedar por encima de su eterno rival, es la primera vez desde El Hotel de los Famosos en 2022 que el promedio queda por encima con dos dígitos, según indicó el periodista Nacho Rodríguez.

Además, el ciclo de Guido quedó como lo más visto del día junto con Gran Hermano y por debajo Historias del Corazón, el programa de Virginia Lago, quien presenta Avenida Brasil.

#RATING Anoche #LaGranFinal de #EsMiSueño promedio 10.1 y le ganó a #GranHermano que obtuvo un promedio total de solo 9.5 Además, fue lo más visto del día y de @eltreceoficial pic.twitter.com/a4yh99Y3rb

Gran Hermano le prohibió a Danelik tener sexo con Brian Sarmiento: el motivo

Danelik y Brian Sarmiento volvieron a la casa de Gran Hermano, pero no todo resultó como esperaban tras el festejo con sus compañeros por el reencuentro, donde tomaron tragos y disfrutaron de un gran banquete: el Big les prohibió tener sexo.

La pareja se conoció en el reality y, cuando ambos abandonaron la casa, blanquearon su relación y comenzaron a convivir. Pese a estar juntos, dentro del programa las reglas son estrictas y deben cumplirse a rajatabla. En esta oportunidad, tuvieron prohibido dormir juntos por haber bebido alcohol, una norma inflexible por parte del Big.

Cuando los dos participantes ya estaban acostados y tapados en la misma cama, el Big les llamó la atención e interrumpió el momento hot con un aviso. "Danelik, Brian: les recuerdo que está prohibido compartir cama cuando toman alcohol", dijo. A lo que la influencer reaccionó: "Ay, no. Pero Big, nosotros estamos juntos, somos pareja. No queremos dormir separados".