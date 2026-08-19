A qué hora juega Independiente Santa Fe vs. River, por Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo Se trata del encuentro de ida que debió llevarse a cabo la semana pasada fue suspendió por el terremoto en Colombia. Para este encuentro, Eduardo Coudet deberá hacer tres modificaciones obligadas. Por Agregar C5N en









River viajó a Bogotá donde jugará este miércoles 19 de agosto desde las 21:30 ante Independiente Santa Fe.

River jugará este miércoles en Colombia contra Independiente Santa Fe en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que debió haberse disputado la semana pasada, pero fue suspendido por el terremoto que se vivió en aquel país y afectó a varias ciudades.

El Millonario llega a este partido más aliviado, ya que durante el fin de semana ganó por primera vez luego de una mala racha de seis derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet superó por 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Torneo Clausura, mostrando una mejor cara futbolística.

En lo que respecta al torneo internacional, el conjunto riverplatense llegó a esta instancia tras finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos, por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Pensando en el 11 ideal que jugará en Bogotá, el Chacho no podrá contar con Gonzalo Montiel, quien tiene una sobrecarga en el aductor izquierdo, y esto hará recurrir a modificaciones de varias piezas. Es que, Lucas Martínez Quarta pasará a jugar de lateral derecho y, teniendo en cuenta que Marcos Acuña sigue recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho, por ese sector deberá improvisar en defensa ya que Giovanni González y Francisco Ortega, sus reemplazantes naturales, no están inscriptos en la lista de buena fe.

De esta manera, Lautaro Rivero sería el zaguero por izquierda y el juvenil Facundo González jugaría de lateral izquierdo, o hacer debutar al joven Ángel Susano como número cuatro. Por lo que mostró en la última práctica antes de viajar, la primera alternativa cuenta con más chances de concretarse.