19 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega Independiente Santa Fe vs. River, por Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Se trata del encuentro de ida que debió llevarse a cabo la semana pasada fue suspendió por el terremoto en Colombia. Para este encuentro, Eduardo Coudet deberá hacer tres modificaciones obligadas.

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River viajó a Bogotá donde jugará este miércoles 19 de agosto desde las 21:30 ante Independiente Santa Fe.

River viajó a Bogotá donde jugará este miércoles 19 de agosto desde las 21:30 ante Independiente Santa Fe.

River jugará este miércoles en Colombia contra Independiente Santa Fe en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que debió haberse disputado la semana pasada, pero fue suspendido por el terremoto que se vivió en aquel país y afectó a varias ciudades.

River le ganó a Argentinos Juniors.
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El Millonario llega a este partido más aliviado, ya que durante el fin de semana ganó por primera vez luego de una mala racha de seis derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet superó por 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Torneo Clausura, mostrando una mejor cara futbolística.

En lo que respecta al torneo internacional, el conjunto riverplatense llegó a esta instancia tras finalizar primero en el Grupo H con 14 puntos, por encima de Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Pensando en el 11 ideal que jugará en Bogotá, el Chacho no podrá contar con Gonzalo Montiel, quien tiene una sobrecarga en el aductor izquierdo, y esto hará recurrir a modificaciones de varias piezas. Es que, Lucas Martínez Quarta pasará a jugar de lateral derecho y, teniendo en cuenta que Marcos Acuña sigue recuperándose de un desgarro en el isquiotibial derecho, por ese sector deberá improvisar en defensa ya que Giovanni González y Francisco Ortega, sus reemplazantes naturales, no están inscriptos en la lista de buena fe.

De esta manera, Lautaro Rivero sería el zaguero por izquierda y el juvenil Facundo González jugaría de lateral izquierdo, o hacer debutar al joven Ángel Susano como número cuatro. Por lo que mostró en la última práctica antes de viajar, la primera alternativa cuenta con más chances de concretarse.

El otro cambio obligado será el del delantero Rafael Santos Borré en lugar de Lucas Beltrán: el e - Fiorentina se quedó afuera de la lista para los octavos, por lo que ni siquiera viajará junto a la delegación.

Por su parte, el conjunto colombiano disputó la Copa Libertadores en el primer semestre, aunque cayó a la Sudamericana por haber finalizado en la tercera posición de su grupo. Ya en los playoffs de la actual competencia, pasó por arriba a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.

Independiente Santa Fe vs. River: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30
  • Televisión: ESPN y Disney+ Premium
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecu)

Independiente Santa Fe vs. River: probables formaciones

  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
  • River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

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