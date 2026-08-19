Un colectivo chocó, quedó en medio del muro divisorio de la General Paz y generó un corte total La línea 108, que circulaba sin pasajeros, protagonizó un choque con un Fiat Cronos y una moto en el kilómetro 17 a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, cerca de las 5 de la mañana. El personal logró para retirar el coche. Ambos sentidos se encontraron interrumpidos durante más de dos horas. Por Agregar C5N en









El choque se dio a las 5. Redes sociales

Un colectivo de la línea 108, que circulaba sin pasajeros, protagonizó un fuerte choque contra un auto Fiat Cronos en la avenida General Paz sentido al Río de la Plata, a la altura de Juan Bautista Alberdi. La unidad quedó sobre el muro divisorio de la autopista y esto generó que haya un corte total en ambos sentidos.

El hecho ocurrió el miércoles a las 5 de la mañana cuando el transporte circulaba fuera de servicio. El impacto se dio por motivos que se desconocen, pero se estima que la velocidad de los vehículos era superior a los 70km/h. El choque fue de tal magnitud provocó el desprendimiento de un fragmento de la división de hormigón.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), efectivos de la Policía de la Ciudad y el personal de Bomberos trabajaron en el lugar para atender a los heridos del auto y el chofer, ya que no había pasajeros en el coche.

La zona está complicada para el tránsito porque el hecho afectó la circulación en un tramo recurrido. Los que viajan al sentido al Río de la Plata, los desviaron a la altura de la calle Catriel, mientras que los que van sentido al Riachuelo, fueron desviados por Juan Bautista Alberdi.

Los heridos son: el chofer del colectivo y las cinco personas que viajaban en el Fiat Cronos. El SAME los asistió en el lugar y la Policía terminó de realizar las pericias correspondientes.