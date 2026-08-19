Quién era Florencia, la hija de Lucas Sugo que murió tras luchar contra una grave enfermedad

La joven de 23 años había atravesado un complejo proceso médico mientras continuaba con sus estudios y buscaba nuevas alternativas para enfrentar su enfermedad.

Florencia Victoria Sugo Da Rosa , hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo , murió a los 23 años después de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica . La joven había sido diagnosticada a comienzos de 2025 y recibió tratamientos en Uruguay , Brasil y Estados Unidos .

Florencia era estudiante avanzada de Medicina y había contado públicamente detalles de su diagnóstico. Según explicó, padecía un “carcinoma de sitio primario desconocido” : pese a distintos estudios, los médicos no habían podido determinar con certeza el origen, aunque consideraban que podía estar relacionado con el pulmón debido a la ubicación de la mayor masa tumoral.

La joven había relatado que comenzó a consultar por fuertes dolores de espalda y la aparición de bultos que posteriormente fueron identificados como metástasis. “El dolor que sentía me hizo consultar a tiempo” , había explicado. También había señalado que, por estudiar Medicina, podía comprender el proceso desde una perspectiva diferente: “Entendiendo mejor las cosas, que a veces puede ser bueno como también puede jugar en contra” .

En noviembre de 2025 viajó a Boston para incorporarse a un ensayo clínico de una medicación experimental dirigida contra la mutación genética KRAS G12D . “Todavía no existen medicamentos en el mercado para este tipo de mutación, por eso nuestra prioridad era entrar en este ensayo” , había contado Florencia. En abril de 2026, al cumplirse un año del diagnóstico, escribió: “La vida me llevó al límite” y aseguró que mantenía “mucha fe y esperanza” .

La muerte de Florencia fue comunicada públicamente por el entorno de Lucas Sugo, luego de que el equipo del cantante anunciara la suspensión de tres presentaciones previstas en Argentina por la situación familiar. El comunicado llevó las firmas de Diego Sorondo, representante del artista, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresó el mensaje difundido para confirmar la muerte de la joven. La comunicación pidió además acompañamiento y respeto para el cantante y sus familiares durante las horas posteriores a la pérdida.

“Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, señalaron Sorondo y Alonso. El texto también remarcó que el recuerdo de Florencia permanecerá entre sus seres queridos y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

La noticia se produce después de meses en los que Lucas Sugo y su hija compartieron públicamente distintas etapas del tratamiento. En julio, el cantante había pedido una cadena de oración con una publicación que decía “Pon tu mano, padre amado”, mientras que días antes había transmitido esperanza tras el ingreso de Florencia a un nuevo ensayo clínico.