Peligra la continuidad de una participante de Gran Hermano por una repudiable frase: qué pasó La frase de la mediática generó un fuerte repudio en redes y volvió a abrir el debate sobre los límites de la convivencia dentro de la casa. Agregar C5N en









La polémica se produce en medio de una semana particularmente tensa dentro de la casa, Telefe

Charlotte Caniggia volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica dentro de Gran Hermano: Generación Dorada luego de que se la captara pronunciando una frase ofensiva contra su compañero Brian Sarmiento. El comentario cuenta con un contenido discriminatorio que generó indignación entre los seguidores del programa y puso en riesgo la permanencia de la mediática en la competencia.

"En lo oscuro no se ve, habla de él. En la oscuridad uno no puede ver nada y cuando uno está oscuro tampoco, te salen mal las cosas. Hay muchos personajes oscuros. Qué les habrá pasado de chiquititos para ser tan malos", fue la frase que Charlotte dejó al aire y que rápidamente se viralizó entre los usuarios de redes sociales, quienes interpretaron el comentario como una referencia despectiva hacia su compañero.

La polémica se produce en medio de una semana particularmente tensa dentro de la casa, con una gran cantidad de roces, estrategias y conflictos de convivencia que se vivieron de manera intensa entre los participantes. Mientras crece el debate en redes sobre las consecuencias que podría enfrentar Charlotte dentro del juego, la competencia continúa con su dinámica habitual de nominaciones y votaciones.

Redes sociales Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a seis participantes en placa negativa, luego de una semana atravesada por conflictos y tensiones en la convivencia. Santiago del Moro fue el encargado de anunciar los nombres de quienes quedaron en riesgo de eliminación.

Los jugadores nominados que deberán enfrentar el voto del público son Solange "Sol" Abraham, Mariela Prieto, Jennifer "La Pincoya" Galvarini, Gisela "Yipio" Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini. Todos permanecerán en placa hasta la próxima gala de eliminación, programada para el lunes.

Redes sociales Ese día se conocerá el nombre del próximo eliminado del reality, luego de que la audiencia vote a través de los canales oficiales para definir quiénes continúan en competencia. La semana estuvo además marcada por otros momentos que generaron repercusión entre los seguidores del programa, como una charla entre Matías Hanssen y Luana Fernández en la que ella le pidió, en tono de broma, que la aloje en su departamento luego de su eventual salida de la casa. "Mati te mando un saludo, te quiero, amigo. Si me voy, acordate que me tenés que bancar unos días en tu departamento", había expresado la participante en un video que se viralizó a través de un stream de Telefe.