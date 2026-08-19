19 de agosto de 2026 Inicio
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Misterio en Santa Fe: una mujer se metió dentro de una boca de tormenta y desconcertó a los vecinos

Un extraño episodio ocurrió en la ciudad de Santa Fe: una cámara de seguridad grabó a una joven ingresando a una alcantarilla y saliendo de ella después de unos minutos. Los vecinos encontraron algo que los sorprendió.

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Una joven protagonizó un confuso episodio en Santa Fe. 

Una joven protagonizó un confuso episodio en Santa Fe. 

Una mujer se metió dentro de una boca de tormenta, en plena noche, y salió después de unos minutos en Santa Fe. Su extraño comportamiento generó curiosidad en el vecindario como en redes sociales, donde el video captado por una cámara de seguridad se viralizó. ¿Qué ocurrió realmente?

Un video se volvió viral y varios usuarios intentaron analizar si se trata de algo verdadero o no. 
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El video compartido por varios videos de Santa Fe, muestra a una mujer en una esquina del barrio Candioti Sur, conversando con un joven en la esquina de Alvear y Sargento Cabral. Lo que aparentemente parece una escena normal, se convierte en un episodio totalmente desconcertante.

La chica comienza a caminar, casi tambaleándose, hacia la esquina donde hay una alcantarilla, baja a la calle e ingresa dentro de la boca de tormenta. Tras permanecer unos minutos dentro, decide salir por sus propios medios e irse caminando del lugar. Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y solamente se tienen muy pocos datos de ella.

A pesar de que algunos vecinos se acercaron para ver si se encontraba bien, la joven se fue caminando por sus propios medios sin dar explicaciones. Al otro día, decidieron fijarse dentro de la alcantarilla y encontraron una cartera con maquillaje y una campera, elementos que pertenecían a la mujer.

Si bien dentro de la cartera no se encontró billetera ni documentos que puedan identificar a la joven a los vecinos les llamó la atención su extraño comportamiento y, todavía permanece el misterio de por qué decidió entrar en una boca de tormenta.

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