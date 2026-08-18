Muerte de Hayden Panettiere: revelan cuál fue el problema de salud que tuvo antes de su muerte

Un amigo de la artista expuso la dolencia que sufrió la actriz de Hollywood, quien falleció a los 36 años. "Incluso le costaba mover las piernas", expresó.

La famosa actriz norteamericana Hayden Panettiere, recordada por sus protagónicos en las exitosas series Héroes y Nashville, falleció a los 36 años y conmovió al mundo del espectáculo tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, debido a que tenía miles de seguidores.

El sentido mensaje del padre de la hija de Hayden Panettiere: "Me aseguraré que la recuerde"

En diálogo con Page Six, Erick Orellana, peluquero y amigo de Panettiere, recordó las molestias físicas que sufrió la actriz. "Sé que tuvo problemas de espalda a principios de este año. En un momento dado, incluso le costaba mover las piernas". Además, el medio agregó que un allegado a la artista expresó que padecía "ansiedad", lo que "podía afectar a su forma de hablar" ya que consumía medicamentos.

Según consignó People, los trabajadores del Servicio Médico de Emergencia "respondieron a una llamada" donde advirtieron el fallecimiento de la mujer por una una "sobredosis". En este marco, TMZ informó que los investigadores hallaron en su departamento Narcan, un medicamento para revertir una sobredosis de opioides.

El forense Mike Ellis se refirió al examen al cuerpo de Panettiere, cuyo fallecimiento conmocionó a Hollywood ya que era recordada por las series Héroes y Nashville. "La causa y la forma de la muerte están pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales. Esta investigación continúa activa. Por el momento, no se dispone de más detalles", expresó.

La carrera de Panettiere, originaria de la localidad neoyorquina de Palisades, cobró un impulso decisivo en 2006 gracias a su papel de Claire Bennet en el éxito televisivo Héroes. Posteriormente, la actriz también dio vida al personaje de Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega de la saga cinematográfica Scream.

El sentido mensaje del padre de la hija de Hayden Panettiere

La sorpresiva muerte de la actriz Hayden Panettiere sacudió a todo el mundo del espectáculo. La noticia fue confirmada por su padre, pero recién ahora el que habló por primera vez es su expareja y padre de su única hija, Kaya.

El exboxeador Wladimir Klitschko tomó la decisión de mantenerse al margen unos días y recién ahora utilizó sus redes sociales para expresar su dolor, despedir a la artista y enviarles sus condolencias a los padres de la actriz. "Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor", comenzó.

"El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya", sostuvo.

En esa línea, remarcó que pese a haber construido una "carrera increíble gracias a su inmenso talento", también remarcó que "enfrentaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente". Sin embargo, aseguró que "nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas".

"A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue", escribió en referencia a la niña que hoy tiene 11 años y por el cual se quedó la custodia cedida por la propia actriz tras atravesar una depresión post parto, su situación se complicó cuando desarrolló una dependencia al alcohol y pasó por distintos centros de rehabilitación.