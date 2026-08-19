De qué murió Florencia, la hija de 23 años de Lucas Sugo La joven, estudiante de Medicina, atravesó tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos en busca de frenar una grave enfermedad. Su padre suspendió su actividad artística para acompañarla hasta el final. Agregar C5N en









El diagnóstico llegó a comienzos de 2025. Redes sociales

Florencia Sugo, hija mayor del músico uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles a los 23 años luego de más de un año de lucha contra un carcinoma de sitio primario desconocido, un tipo de cáncer en el que, incluso después de realizar todos los estudios correspondientes, no se logra determinar con certeza dónde se originó el tumor. En el caso de la joven, los especialistas manejaban como principal hipótesis un origen pulmonar, ya que en ese lugar se concentraba la mayor masa tumoral.

El diagnóstico llegó a comienzos de 2025, luego de que Florencia comenzara a sentir dolores en la espalda y notara la aparición de algunos bultos. Con el correr de las semanas, esos resultaron ser metástasis, y fue la propia joven quien dio a conocer públicamente a través de sus redes sociales cuál era la enfermedad que estaba atravesando.

Un dato clave en el desarrollo del cuadro fue la presencia de una mutación genética KRAS G12D, que complicó enormemente la búsqueda de un tratamiento efectivo. Florencia había explicado que no existían medicamentos aprobados específicamente para atacar esa mutación, lo que llevó a su equipo médico a explorar alternativas experimentales fuera de Uruguay.

En sus últimas etapas, la enfermedad avanzó de manera agresiva hasta comprometer tejidos cerebrales y de la médula espinal, según había relatado la propia joven en sus redes. Pese a las recaídas, la familia continuó buscando nuevas opciones terapéuticas hasta público en julio que Florencia había logrado ingresar a otro ensayo clínico. Sin embargo, con el correr de las semanas los médicos comunicaron que los tratamientos ya no lograban frenar el avance del cáncer, y la joven regresó a Uruguay para pasar sus últimos días junto a su familia.

Redes sociales Lucas Sugo canceló sus shows tras la muerte de su hija Lucas Sugo continuó trabajando prácticamente hasta el final del proceso, cumpliendo con su agenda profesional mientras viajaba constantemente para acompañar a su hija y permanecía pendiente de la evolución de los tratamientos. Su última presentación tuvo lugar el 16 de agosto en Junín, Argentina, apenas días antes del desenlace.

A comienzos de agosto, en una entrevista con el diario argentino La Capital, el cantante había reconocido que la enfermedad de Florencia había avanzado y que el escenario se volvía cada vez más complejo. "Se sigue dando pelea, el enemigo es muy agresivo. Este ha crecido en estos últimos tiempos", expresó en aquel momento. También confesó cómo la situación había transformado por completo su relación con la música: "Estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Y estoy todo el tiempo pendiente de mi familia". Redes sociales Luego de su show en Junín, Lucas Sugo suspendió todos sus compromisos laborales y regresó a Rivera para quedarse junto a Florencia y el resto de la familia ante un desenlace que ya se suponía que iba a ser cercano. En esa misma entrevista había dejado en claro dónde encontraba las fuerzas para continuar: "Ahora realmente me di cuenta de quién es mi ídolo: mi ídola es mi hija".