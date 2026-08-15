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Renunció una panelista de El Trece y lo anunció en pleno programa

La comunicadora fue quien dio la noticia de su salida y contó que tiene otro proyecto en mente.

Renunció una panelista de Arriba Argentinos.

Renunció una panelista de Arriba Argentinos.

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La comunicadora Marina Señuk, encargada de informar sobre el clima todas las mañanas en Arriba Argentinos, anunció que se va del programa en El Trece para poder dedicarse a nuevos proyectos.

Quisieron llevarse a Ángel de Brito.
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"Chicos, mi último pronóstico en Arriba Argentinos. El último baile. Los quiero”, expresó emocionada delante de sus compañeros y ellos la reconocieron: "El último pronóstico Marina. Simplemente, decirte gracias. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos".

Valeria Sampedro indicó: "Le contamos a la gente, por si no sabe, que Maru se despide de esta pantalla. Te queremos abrazar fuerte fuerte. Nos hiciste pasar muy lindos momentos". Y, su compañero agregó: "Te vamos a extrañar".

"Les quiero agradecer a todos, a toda la gente de producción, a los técnicos, que siempre con buena onda”, comenzó Marina. “La gente por ahí no lo sabe pero tenemos un equipo espectacular, hermoso, que lo da todo todos los días en un horario bastante difícil, que hay que madrugar, que a veces uno está cansado y pone lo mejor para sacar un noti precioso. Me llevo muy lindos momentos, risas, aprendizajes”.

Y cerró: “Fue una oportunidad única que me dieron mis jefes, gente que confió en mí y me dio este lugarcito en esta pantalla tan importante en toda la Argentina".

Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado

El primer programa de PH: Podemos Hablar fue un éxito en la pantalla de Telefe con la conducción de Andy Kusnetzoff. Este sábado prepara cinco invitados de gran talla para formar parte del ciclo. ¿Quiénes serán los que pasen al frente?

En la previa del reestreno, Andy había opinado sobre el formato: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara".

Los invitados serán Santi Talledo (influencer), Evangelina Anderson (modelo), Benjamín Vicuña (actor), Lizy Tagliani (conductora) y Pablo Giralt (relator).

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