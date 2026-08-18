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La noticia del hijo del Turco García y Mariela Prieto que podría provocar su salida de Gran Hermano

En las últimas horas se conoció una noticia relacionada con la familia de la participante de Gran Hermano y que la producción no quiere que sepa, ya que podría poner en peligro su continuidad.

Yamil Garcia y una inesperada noticia.

Yamil Garcia y una inesperada noticia.

Mientras Mariela Prieto va en camino hacia la final de Gran Hermano, una noticia bomba se conoció en las últimas horas: su hijo Yamil García la convertirá en abuela y ella se perderá la oportunidad de saberlo.

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.
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Fue a través de sus redes sociales que el hijo de la jugadora de la Generación Dorada reveló la noticia: “Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas: ¡Vamos a ser papás! Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión".

El turco fue uno de los que celebró la noticia y lo hizo con mucha emoción escribiendo en el post: "Vamos hijo". Sin embargo, la hermanita todavía no lo sabe debido al aislamiento.

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Los televidentes pidieron que la producción hiciera una excepción para que Pietro pudiera enterarse. Solo resta esperar qué decidirá la producción ante esta noticia, ya que podría provocar el abandono de una de las figuras de la casa.

Yamil y su novia Anto. Fuentes: redes sociales

Yamil y su novia Anto. Fuentes: redes sociales

La historia de amor entre el Turco García y Mariela Prieto

Mariela y el Turco llevan casi 30 años de relación. Se conocieron cuando ella trabajaba como bailarina y desde entonces, nunca más volvieron a separarse. Como había dicho en varias ocasiones, la relación siempre fue bastante pasional y atravesaron muchas crisis. Fruto de este amor, en 2001 nació Yamil García, el único hijo de la pareja.

Los problemas de adicciones que padeció el exfutbolista fue una prueba que ambos tuvieron que superar, ya que Mariela lo apoyó para que él pudiera salir adelante. “Fue muy complicado. Lo saqué de Buenos Aires para que se alejara del entorno y nos instalamos en Venado Tuerto. Dejamos todo acá para poder empezar una nueva vida", explicó más de una vez la modelo.

A su vez, reconoció que supo perdonar varias infidelidades. Incluso aceptó a Rafael, el hijo extramatrimonial que tuvo y cuya existencia reveló en diciembre de 2020 durante una entrevista televisiva en Telefe. Allí explicó que su pareja, Mariela Prieto, lo recibió de buena manera y lo integró como uno más de la familia. “El amor es más fuerte”, aseguró.

Fruto del amor entre Mariela y el Turco , en 2001 nació Yamil.

Fruto del amor entre Mariela y el Turco , en 2001 nació Yamil.

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