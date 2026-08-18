Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón El puertorriqueño presentó oficialmente la institución dedicada al estudio y la conservación del género urbano, luego de 30 años de trayectoria en la industria. Por Agregar C5N en









Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios. Redes sociales

Wisin, referente del reguetón, sorprendió a sus fanáticos al anunciar la creación de la "Universidad del Perreo" para la conservación del género urbano. "Con mucho orgullo y compromiso", remarcó.

El puertorriqueño explicó que la idea es documentar, estudiar y difundir la música que salió de la calle y llegó a conquistar el mundo: "Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre".

Juan Luis Morera, tal el nombre real del artista, hizo el anuncio desde sus redes sociales, destacando que el crecimiento del género transcendió los escenarios. Subrayó que el propósito central del proyecto es darle "rigor y el lugar de respeto que se merece", según la agencia EFE.

El iintérprete de éxitos como Rakata, Pam Pam y Sexy Movimiento recordó que el género nació en las calles de Puerto Rico y llegó a convertirse en un fenómeno masivo mundial.

La Universidad del Perreo de Wisin tiene su web oficial La propuesta de Wisin para crear la Universidad del Perreo ya tiene una web oficial donde se detalla que "Universidad del Perreo es una realidad" y se invita a aprender la historia del género, que dejó de ser un sonido marginal nacida en las calles de Puerto Rico para conquistar un lugar en la música global. Entre las materias se destacan: "Educación Física I: Rakata" y "Educación Física II: Sexy Movimiento", dos de las canciones más famosas del histórico dúo de reguetón Wisin & Yandel.